Schiffer András egy piramisjátéknak tartja a Tisza Pártot, Magyar Péter pedig szerinte blöfföl

A Tisza Párt egy politikai piramisjáték, Magyar Péter blöfföl – mondta Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, pártelnök a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjának hétfő este közzétett epizódjában, ahol Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével beszélgetett. Az LMP korábbi vezetője a Tisza Párt elnökével kapcsolatban egyebek között úgy fogalmazott: „virtuális hangulatépítéssel fújja fel magát valaki nagyra”.

A Tisza Párt egy „politikai piramisjáték, vagy hólabda, nincsen ajánlata Magyar Péternek, a Tisza Pártnak. (…) Választást kell nyerni, aztán mindent lehet, ez a Tisza ajánlata. (…)

Ez az egész hájp, hogy azért szeretnek bele valakik ebbe a Tisza illúzióba, mert itt van az esély, hogy leválthatjuk Orbán Viktort, ez semmiféle tartalomhoz nem kötődik.” Itt egy illúzió van, hogy most végre el lehet kapni Orbán Viktor „grabancát”

– mondta az LMP egykori elnöke.

„Direkt nem mondom, hogy ellenzéki, mert ez egy NER-szökevény”, de ott áll Orbán Viktorral szemben és annyi lájkot zsebel be, mint más ellenzéki még soha.

A Tisza Párt gyakorlatilag a digitális térben tört föl, „virtuális hangulatépítéssel fújja fel magát valaki nagyra”

– vélekedett Magyar Péterről az egykori pártelnök.

A Tisza Párt elnökének még nincs semmilyen teljesítménye

Schiffer András arra figyelmeztetett: amennyire kényelmes politikai előélet nélkül kérni a választók bizalmát, legalább annyira teher is. Egyik oldalról tiszta lap, másik oldalról – a kormányzóképesség szempontjából – fekete lyuk.

A Tisza Párt elnökéről szólva hozzátette:

„még nincs semmilyen teljesítménye, amire hivatkozva kérheti a választók bizalmát, hanem blöffről blöffre próbál vergődni a végső győzelemig.” Ez egy egészen katasztrofális jelenség, és a független, objektív sajtó ezek mellett elsétál, „nem kérik számon ezt a jóembert, hogy ezt mégis hogy gondolta”

– tette hozzá Schiffer András.

Magyar Péter blöffölget

Ha valaki még semmit nem tett le politikailag az asztalra, és úgy kéri a választók bizalmát, még nincs parlamenti mandátuma, kormányzati megbízatása, már akkor blöfföl, akkor mit várhatunk tőle, ha kormányra kerül. A Tisza Pártról meg a vezetőjéről nem lehetett hallani 2024 előtt.

Hogy veszi a bátorságot, hogy „blöffölget”, ahelyett, hogy kirakná az asztalra, hogy miként akarja kormányozni az országot

– hangoztatta az egykori politikus.

Eredettörténetek közötti különbség van Orbán Viktor és Magyar Péter között

Orbán Viktor politikáját lehet bírálni,

de az ő eredettörténete az, hogy 1989. június 16-án kiállt a mártír miniszterelnök koporsója mellé elmondani egy beszédet. Kihívójának meg az az eredettörténete, hogy lehallgatta a feleségét

– jegyezte meg Schiffer András.

Arra a kérdésre, hogy ki nyerte a 2025-ös évet, a volt politikus úgy válaszolt: a választás estéjén kiderül. A szavazótáborok aránya már szeptemberben nagyjából beállt, az utolsó 1-2 hónap ezen érdemben nem módosít akkor sem, ha nagy csatazajjal jár.

Komoly tartaléka van a kormányoldalnak

Schiffer András szerint 2010 óta a jelenlegi a legsikertelenebb kormányzati ciklus. Nem látszik, hogy a kormánypártnak milyen visszautasíthatatlan ajánlata van a választópolgárok számára, mint volt korábban a rezsicsökkentés, vagy a kerítésépítés.

A jelenlegi nem egy túl sikeres ciklus, de a kormányoldalnak komoly tartaléka van abban, hogy

„ha nem mi, akkor lehet rosszabb”, tehát van egy negatív ajánlata a választók felé. Ha pedig létrejönne az orosz és amerikai elnök közötti békecsúcs Budapesten és annak nyomán a fegyverszünet, az visszamenőleg a magyar belpolitikára is kihatna, megemelné Orbán Viktor és a kormánypárt esélyét

– jegyezte meg a volt pártelnök.

Hozzátette: 2024 tavaszán volt rá esély, hogy a Tisza Párt nevezetű „piramisjáték” mérsékelt, a Fidesz-szavazókra nyitott ellenzéki pozíciót foglal el. Ám a legnagyobb ellenzéki párt azt hangoztatja: „mindent eltörölni, ami Fidesz”, a kormánypárti politikusokat börtönnel fenyegetik.

A Tisza szimpatizánsai, publicistái bárkit, aki nem dicséri agyba-főbe a párt vezetőjét, „nem akar részt venni ebben a komédiában, azt elképesztő inzultusnak teszik ki”. Mindenkit, aki kritizálja a Tisza Pártot, „Fidesz-bérencnek titulálják”. „Egy olyan gesztust nem láttam a Tisza Párt elnökétől, amivel a híveit hűtené, ellenkezőleg.”

Ahhoz, hogy kormányt lehessen váltani, szüksége lenne korábbi kormánypárti szavazókra is, ám ha „Fidesz-bérenceznek”, annak taszító hatása van

– mutatott rá Schiffer András.

Kiemelt kép: Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, az LMP korábbi elnöke (Fotó: MTI/Purger Tamás)