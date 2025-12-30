Napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól – jelentette be Lázár János

Háromszáz magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól napokon belül – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden közzétett Facebook-bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta: a falvak nem a kamionok olcsóbb útvonalai, hanem a családok élhetőbb települései lesznek.

A hazánkon áthaladó, 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet. Új szabályokat hozunk, és átalakítjuk a vidéki, helyi forgalomszervezést:

56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetünk be súlykorlátozást országszerte

– hangsúlyozta a miniszter.

Lázár János hozzátette:

a kiskapukat lezárjuk, a falvaink a jövőben nem olcsóbb útvonalak, hanem élhetőbb települések és otthonok lesznek, ahol családok élhetik nyugodtan az életüket.

„A magyar fuvarosokkal pedig szót értünk és megegyezünk. Élni és élni hagyni: élhető feltételek a fuvarosoknak, de élhető települések az ott élőknek” – olvasható a bejegyzésben, amelyben a miniszter felsorolja az érintett településeket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)