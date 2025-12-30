Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárának tájékoztatása szerint két és fél millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapnak napenergia-tárolásra a magyar családok. Czepek Gábor szerint a napelem-forradalmat a tárolói forradalom követi.

Napelem-forradalom után tárolói forradalom jön – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára kedden a Facebook-oldalán.

Czepek Gábor bejegyzésében emlékeztetett: 2010-ben még alig 300 naperőmű működött Magyarországon, míg ma már 320 ezer felett jár ez az adat, és most hasonló szintlépés kell az energiatárolásban is.

A kormány döntését ismertetve az államtitkár azt írta:

két és fél millió forintos vissza nem térítendő támogatást adnak a napelemmel rendelkező vagy azt telepíteni tervező családoknak akkumulátor és szükség esetén inverter beszerzésére, felszerelésére.

A pályázat kiírása január 15-én válik megismerhetővé, pályázni pedig február elejétől lehet – közölte Czepek Gábor, hozzáfűzve, hogy folyamatosan jelentkezik majd a további részletekkel.

Kiemelt kép: Napelemek a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet épületén (Fotó: MTI/Komka Péter)