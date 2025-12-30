Hidegfront érkezik az óesztendő utolsó előtti napján, már hózáporok is lehetnek

A 2025-ös esztendő utolsó előtti napjának első felében hidegfront szakadozott felhőzete lesz felettünk, ebből helyenként előfordulhat hózápor. A hőmérséklet hiába lesz Magyarország nagy részén fagypont felett, a szél miatt ezt hidegebbnek lehet majd érezni.

A HungaroMet honlapján elérhető időjárás-előrejelzés szerint kedden, a 2025-ös esztendő utolsó előtti napján észak felől szakadozott frontális felhőzet vonul át Magyarországon, amely mögött napközben csak kevés felhő zavarhatja időszakosan a napsütést. Hózápor helyenként előfordulhat.

A nyugati, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél.

A hőmérséklet kora délután 0 és +5, késő este -6 és 0 celsius fok között alakul.

Facebook-oldalukon úgy fogalmaztak, hogy szeles nap lesz a keddi is, az ország legnagyobb részén megerősödik az északnyugati szél, amely még este, éjjel is élénk, erős marad.

A nap első felében hidegfront szakadozott felhőzete lesz felettünk, ebből helyenként előfordulhat hózápor, amelyből lepel-1, 2 cm hóréteg is kialakulhat, de délután már döntően napos idő valószínű, és ekkor már csapadékra is kicsi az esély.

A bejegyzésben arra hívták fel a figyelmet, hogy

bár a csúcshőmérséklet 0 és +5 celsius fok között alakul, de ilyen szélben a hőérzet ennél lényegesen alacsonyabb lesz, ami annyit jelent, hogy például +2 celsius fokban 45-55 kilométer per órás széllökések esetén a hőérzet csupán -6, -7 fok körüli.

Kiemelt kép: Olvasói fotó