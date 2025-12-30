Elszólta magát Kéri László, felfedte a Tisza Párt valódi ideológiáját

Kéri László egyetlen mondata elég volt ahhoz, hogy leleplezze a Tisza Párt „se nem jobboldali, se nem baloldali” ideológiai önmeghatározását. Magyar Péter támogatójának kijelentése és a párt körül feltűnő régi szereplők egyre inkább arra utalnak, hogy a 2010 előtti baloldali világ szeretne egy új csomagolásban visszatérni.

A Tisza Párt ideológiai önmeghatározását már a párt környezetéhez köthető szereplők is megkérdőjelezik – hívja fel a figyelmet legfrissebb elemzésében a Tűzfalcsoport. A portál szerint Kéri László, a hazai baloldal egyik legismertebb véleményformálója és Radnai Márk cáfolták azt az állítást, hogy Magyar Péter és köre egy „se nem jobb-, se nem baloldali” ideológiáktól független pártot hozott volna létre.

Mint írták, Magyar Péter támogatója HVG podcastjában egyértelmű kijelentést tett, amikor úgy fogalmazott, hogy nem tekinti jobboldali pártnak a Tiszát.

„Én nem gondolom jobboldali pártnak a Tiszát” – hangsúlyozta Kéri László, hozzátéve, hogy a párt 21 pontos programjából megközelítőleg tizenkettő kifejezetten baloldali szemléletet tükröz.

Példaként az egyedülálló szülők állami támogatását, illetve a nagyobb vagyonok megadóztatását említette. Véleménye szerint a Tisza Párt tervezett intézkedései klasszikusan a baloldali újraelosztó politika eszköztárába tartoznak.

Kéri László emellett élesen bírálta az egykulcsos adórendszert is, amelyet a Fidesz egyik legsúlyosabb örökségének nevezett. Megjegyezte, hogy a kérdés még a Tisza Párton belül is komoly vitákat vált ki.

A Tűzfalcsoport ezzel szemben arra hívja fel a figyelmet, hogy az egykulcsos adórendszer előnye éppen az egyszerűségében és kiszámíthatóságában rejlik. Nem bünteti a munkát és a teljesítményt, nem sújtja magasabb adókulccsal azokat, akik többet dolgoznak vagy többet keresnek.

Ez a modell erősíti a középosztályt, ösztönzi a gazdasági növekedést, míg a progresszív adózás – amelyet a Tisza környezetéből egyre többen szorgalmaznak – adóemelésekkel járna. Ezek kezdetben a magasabb jövedelműeket érintenék, idővel azonban a széles középrétegeket is elérnék, újraélesztve a szürkegazdaságot.

A portál szerint Kéri László szerepe a Tisza Párt életében korántsem mellékes. Erre utal Radnai Márk egyik közösségi médiás bejegyzése is, amelyben egy Magyar Péterrel közös fotó alá azt írta: „Laci bácsi az első tiszás!”

Megjegyezték, hogy a gesztus szimbolikus jelentőségű, és azt üzeni, hogy Kéri nem csupán külső megfigyelője, hanem elismert szereplője a párt körüli politikai közegnek.

Az elemzés szerint mindez jól példázza azt a folyamatot, amelynek során a Tisza Párton keresztül a 2010 előtti baloldali politikai világ igyekszik visszanyerni befolyását. Ugyanazok a szereplők és gondolatok jelennek meg újra, csupán más politikai embléma alatt.

A kép a Tűzfalcsoport szerint nem lenne teljes Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita nélkül. A közgazdász hosszú évek óta a megszorításokra épülő gazdaságpolitika következetes támogatója. Korábban a 13. havi nyugdíj megszüntetését is támogatta, de az adóemelések és a szigorú költségvetési fegyelem mellett is rendszeresen érvel.

Mindez figyelemre méltó annak fényében, hogy Magyar Péter többször is határozottan tagadta, hogy baloldali szemléletű szakembereknek lenne szerepe a Tisza Párt programalkotásában.

Petschnig Mária Zita az otthonából adott interjút a Népszavának, ahol a családi fényképek mellett még egy Tisza pártos hűtőmágnes is feltűnt a felvételen.

A portál emellett kitér arra is, hogy Kéri László és felesége rendszeres résztvevői a Tisza-szigetek rendezvényeinek, és sajtóinformációk szerint aktív szerepet vállalhattak, illetve vállalhatnak a párt programjának kialakításában. A baloldali támogatók mellett így nem meglepő, hogy a Tisza környezetéből egyre több megszorításokra utaló javaslat lát napvilágot.

A Tűzfalcsoport szerint a következtetés egyértelmű: a politikai mez ugyan változik, de a gondolkodásmód és a kapcsolati háló lényegében érintetlen marad.

A Tisza Párt így aligha tekinthető ideológiailag semleges, új politikai erőnek, sokkal inkább a régi baloldali elit visszatérési kísérletéről van szó, új köntösbe csomagolva – ahogyan arra Kéri László megszólalása is rávilágított.

Kiemelt kép forrása: Facebook