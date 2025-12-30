A kórházak felét bezáratná az SZDSZ Tisza Párt körül felbukkanó korábbi elnöke

Az egykori SZDSZ volt elnöke szerint a kórházak felét be kellene zárni, Kóka János ráadásul úgy vélekedik, hogy ez a magyar embereknek jó lenne. A Gyurcsány-kormány volt minisztere több szálon is kapcsolódik a Tisza Párthoz, kijelentését pedig számos helyen megerősítette.

A kórházak felét bezáratná az épp Magyar Péter mellett mozgolódó Kóka János – adta hírül a Magyar Nemzet az Ellenpont beszámolójára hivatkozva.

Azt írták, az SZDSZ egykori gazdasági és közlekedési minisztere egy interjúban beszélt arról, hogy

a magyar embereknek az a jó, ha a kórházak felét bezárják.

A cikkben emlékeztettek rá, hogy Kóka János egy évvel ezelőtt az Inforádióban mondta ezt, de később több interjúban is megismételte, sőt a Weborvoson közzétett vitairatában ráerősített:

a társadalombiztosítási rendszerbe pluszforrásokat is bevonna, méghozzá a vállalatoktól.

Az Ellenpont arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza nemrégiben kiszivárgott tervezete szerint a jelenlegi állami társadalombiztosítási rendszert egy kötelező magánbiztosítói modell váltaná fel. A javaslat értelmében az állam hátrébb lépne a finanszírozásból, a munkavállalóknak pedig közvetlenül a piaci biztosítókkal kellene szerződniük, jövedelmük minimum 8,5 százalékát befizetve.

Vagyis a nyugdíjhoz és egészségügyi ellátáshoz már nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók, méghozzá jóval drágábban. A minimális csomagok ugyan nagyjából a mostani terhelést fedeznék, de a jelenlegi szintű szolgáltatásokért akár 30-35 százalékot is fizetniük kellene a dolgozóknak. A szolgáltatások mértéke a választott csomag árához igazodna, így a rendszer tisztán piaci alapokon működne.

Sem a háziorvosi ellátás, sem a szakrendelések nem maradnának ingyenesek.

Felidézték azt is, hogy Kóka már idén kijelentette, hogy cégüket, a magánklinikákat üzemeltető Doktor24-et három éven belül tőzsdére kívánják vinni.

A tiszás egészségügyi csapatból Schiszler István hosszú éveket húzott le a magánegészségügyben intézményvezetőként, Túri Péter rendszeresen a fizetős egészségügy mellett érvelt, de a miniszternek szánt Hegedűs Zsolt maga is dolgozik a magánegészségügyben

– ismertették a cikkben.

Az azóta nyilvánosságra került tiszás megszorítócsomag pedig az összes korábbi nyilatkozatnak értelmet adott: a jelenlegi társadalombiztosítási konstrukciót magánbiztosítók bevonásával reformálnák meg, piaci viszonyokat teremtve, az eddigi ingyenes állami ellátást felszámolva.

A Magyar Nemzet arról is írt, hogy miután Kóka János azt mondta: a magyar embereknek az lenne jó, ha a kórházak legalább felét bezárnák, a vállalatoktól pedig pluszforrásokat vonnának be, később az ATV-ben úgy nyilatkozott, hogy már harminc százalékkal kevesebb kórházzal is beérné.

A cikkben Kóka Jánost egy örök túlélőnek nevezve arról is írtak, hogy ő több szálon is kapcsolódik Magyar Péter pártjához, felidézve, hogy idén februárban ő szólította fel az időközben Tisza-tanácsadóvá előlépett Kapitány István topmenedzsert, hogy

fogjon össze Bajnai Gordonnal, emellett Magyar Péter egészségügyi szakértői csapatába bekerült az a Túri Péter is, aki Kóka János egykori évfolyam- és üzlettársa, 2004 és 2006 között miniszteri biztosa volt.

Kóka János emellett személyes, jó kapcsolatot ápol a tiszás aktivista-színész Nagy Ervinnel és az exminiszter jelenlegi felesége, Varga Edit műsorvezető mutatta be a színész önéletrajzi könyvét, Kóka János pedig idén januárban Rómába utazott együtt a színésszel.

A cikk szerint Kóka Jánosnak a Magyar Péter pártjával való kapcsolatrendszerét erősítheti az a tény is, hogy a Gyurcsány-kormány volt SZDSZ-es minisztere 2016 januárjában jelentette be, hogy új, közös céget alapított Gerendai Károllyal.

A Festipay Zrt. volt az a vállalat, amivel nem csupán a fesztiválok, hanem a sportrendezvények és a vendéglátás fizetési rendszereit is megcélozták. Gerendai üzlettársa Demszky Gábor és Hagyó Miklós volt embere, Mesterházy Ernő is – társtulajdonosok a Costes Kft.-ben, Mesterházynak pedig azzal a Farkas Dezsővel is volt közös vállalkozása, aki a Tisza Párt alapításában, később működtetésében is kulcsszerepet vállalt.

Felidézték azt is, hogy a Sziget fesztivál körüli „műbalhé” során, miként Magyar Péter fogalmazott, a Diákhitel Központ volt igazgatója és Gerendai Károly is egyeztettek egymással.

Kiemelt kép: Kóka János korábbi miniszter, az SZDSZ egykori elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)