A Bors betiltását védő MÚOSZ-alelnök is a Tisza Párt aktivistája

A Bors különszámát betiltó bíró után kiderült, hogy a döntést támogató Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) alelnöke is a Tisza Párt aktivistáinak listáján szerepel. Az elköteleződés megmagyarázza, miért állt ki a magát függetlenként meghatározó MÚOSZ a sajtószabadságot súlyosan korlátozó bírósági döntés mellett. Az ellenzékhez köthető politikai összefonódások azt a látszatot keltik, mintha egy komplett aktivistahálózat működne a sajtótól a bíróságokig.

Hétfőn a MÚOSZ közleményt adott ki a Bors különszámának betiltásáról. Az újságíró-szervezet, amely a sajtószabadság védelmezőjének tekinti magát, egy olyan bírósági döntést támogatott, amely a kiadvány terjesztését korlátozta.

Mint írtuk, a Fővárosi Törvényszék karácsony előtt azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a Tisza-csomagot bemutató négymilliós példányszám eljusson az olvasókhoz. A döntést egy olyan bíró hozta meg, aki a Tisza Párt aktivistáinak kiszivárgott listáján szerepel.

„Micsoda véletlen, hogy a Magyar Péterék megszorítócsomagját bemutató újság ellen pont egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével” – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A politikai összefonódás nem csak a Bors különszámának betiltásáról döntő bírónál lelhető fel.

Az Ellenpont rámutatott, hogy

a MÚOSZ alelnökének, Gönczi Mária Évának a neve is szerepel a Tisza Párt aktivistáinak kiszivárgott listáján.

A MÚOSZ alelnöke szoros kapcsolatban állhat az ellenzéki párttal, így feltehetően letöltötte a Tisza Világ nevű applikációt, vagy részt vett a párt korábbi politikai akcióiban.

A portál szerint

az összefonódás egyértelmű magyarázatot ad arra, hogy egy magát függetlenként definiáló, szakmai, érdekvédelmi szervezet miért megy szembe a saját alapértékeivel azért, hogy egy politikai párt álláspontját védje.

Hozzátették, hogy Gönczi Mária Éva önéletrajza a MÚOSZ honlapján meglehetősen homályos, és arra utal, hogy újságírói pályafutását a pártállami időkben, „pártutasításra ejtőernyőzve” kezdhette Debrecenben.

A Bors betiltását támogató Gönczi Mária MÚOSZ-alelnök is a Tisza Párt aktivistái között szerepel (Kép forrása: Ellenpont)

Gönczi Mária Éva pozíciója meglehetősen stabil a MÚOSZ-ban, 2000 óta fokozatosan előrelépett a pozíciókban, májusban pedig ismét alelnökké választották.

Miközben a szervezet függetlennek állítja be magát, a vezetősége erősen baloldali kötődésű újságírókból áll.

A MÚOSZ-elnökségben található a külföldi forrásokból finanszírozott Magyar Hang lapigazgatója, Lukács Csaba, valamint a lap főszerkesztője, György Zsombor, továbbá Dévényi István, a Magyar Hang és Ónody-Molnár Dóra, a Jelen újságírója is.

A portál szerint Ónody-Molnár Dóra a hazai Soros-hálózatba is mélyen beágyazódott. Az újságíró jelenleg az Amnesty International Magyarország elnökségi tagja, és rendszeresen moderál beszélgetéseket a Magyar Helsinki Bizottság vagy a Policy Solution felkérésére.

A MÚOSZ legutóbbi ügyei szintén vitát keltettek, ugyanis a szervezet korábban nem volt hajlandó elítélni Magyar Pétert, amiért újságírókat fenyegetett börtönnel. A szervezet csupán annyit reagált Kocsis Máténak, hogy „szereptévesztésben van, amikor felszólítja a MÚOSZ-t, hogy foglaljon állást az újságírókat érő elszaporodó támadásokról”.

A lap szerint a mostani eset minden eddiginél erőteljesebben rávilágít a MÚOSZ és a politikai irányultság közti összefüggésekre.

A Tisza-aktivista bíró és a MÚOSZ állásfoglalása mind felháborodást váltott ki, mivel a rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy egy jelentős elérésű sajtótermék terjesztését ilyen mértékben korlátozzák.

A betiltott Bors-különszám a Tisza Párt gazdasági programjának részleteit ismertette, amely számos megszorítást tartalmazott.

A bírósági döntés és a MÚOSZ támogatása így azt a látszatot keltik, mintha az ellenzék érdekében egy komplett aktivistahálózat működne a sajtótól a bíróságokig.