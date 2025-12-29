Szuverenitásvédelmi kutatás: Magyarország szempontjai elsőbbséget élveznek a külföldi érdekekkel szemben

A közvélemény szerint a szuverenitás megőrzése a magyar megmaradás záloga – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) hétfőn a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült felmérés eredményei kapcsán az MTI-vel. A kutatásból kiderül, hogy Magyarország szempontjai elsőbbséget élveznek a külföldi érdekekkel szemben.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült közvélemény-kutatásból kiderül, hogy

Magyarország szempontjai elsőbbséget élveznek a külföldi érdekekkel szemben, és a nemzeti érdekérvényesítésnek akkor is helye van az Európai Unióban, ha az konfliktusokkal jár.

A lakosság meggyőződése, hogy –

a külföldről diktált progresszív trendek követése helyett – Magyarországnak a saját útját kell járnia, amelynek előfeltétele az ország szuverén mozgásterének megőrzése

– írták.

A kutatás alapján a társadalom – a külföldről finanszírozott, idegen érdekek elsődlegességét hirdető politikai nyomásgyakorlási kísérletek ellenére – azt az elvárást fogalmazza meg, hogy a kormányzás fókuszát a jövőben is a nemzeti érdekek határozzák meg: a megkérdezettek túlnyomó többsége (81 százaléka) számára fontosabb Magyarország érdeke más országok szempontjainál, valamint 81 százalékuk úgy gondolja, hogy Magyarországnak akkor is a magyarok érdekeit kell képviselnie az Európai Unióban, ha az konfliktusokkal jár.

A magyarok erős szuverenitáspárti attitűdjére és a nemzeti függetlenség iránti elkötelezettségére utal, hogy

a döntő többség a magyar politikusok kötelességeként definiálja a nemzeti függetlenség védelmezését (82 százalék), továbbá úgy véli, hogy Magyarországnak mások követése helyett a saját útját kell járnia, hogy megmaradjon (70 százalék)

– írták.

Hozzátették, hogy a válaszadók majdnem háromnegyede (72 százaléka) szerint Magyarországnak mindig többet kell küzdenie a megmaradásért, mint a nyugati országoknak, ennek ellenére a megkérdezettek 74 százaléka valószínűsíti, hogy az ország ezer év múlva is létezni fog.

Kiemelt kép: A Szuverenitásvédelmi Hivatal logója (Forrás: SZH)