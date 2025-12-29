Szinte zavartalanul napos idővel indul az óesztendő utolsó hete

Az előrejelzés szerint hétfőn az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés, legfeljebb kevés felhő, csapadékmentes idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 celsius fok között alakul, de már este szinte mindenütt fagyni fog.

A HungaroMet zrt. honlapján elérhető időjárás-előrejelzés szerint december 29-én, hétfőn a délnyugati tájakon kialakult köd, rétegfelhőzet ritkulását követően

az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés, legfeljebb kevés felhő, csapadékmentes idő várható.

A nyugatira, délnyugatira forduló szelet időnként élénk, néhol erős lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 1 és 7 celsius fok között alakul.

Késő este többnyire -6 és +2 fok közötti értékek várhatóak.

Fagyos, szeles idővel ér véget az év

A HungaroMet Zrt. vasárnapi, az MTI-hez eljuttatott, az elkövetkező napokra érvényes előrejelzéséből az derült ki, hogy az év fagyos, szeles, télies idővel ér véget: kedden a napsütést inkább csak átmenetileg zavarja majd az északról dél felé vonuló, szakadozóban lévő frontfelhőzet, szilveszter napján, szerdán azonban napközben már megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb havazás, hózápor lehet, valamint az erős, viharos szél mellett mindössze mínusz 1 és plusz 4 Celsius-fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Az új év első napján, csütörtökön nagyobb területen csökkenhet a felhőzet, majd a hétvégére visszatér a felhős, borult idő, és a csúcsérték kicsit magasabban, 1 és 9 fok között alakul.

Kiemelt kép: Hétfőn szinte mindenütt kisüt a nap (Fotó: MTI/Varga György)