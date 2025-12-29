Szánthó Miklós elmondta, milyen megszorításokra készül a Tisza Párt

A Tisza Párt olyan megszorításokra készül, amelyekről a Z generáció csak a történelemkönyvben olvashatott – mondta az Alapjogokért Központ főigazgatója a magyarnemzet.hu oldalon hétfőn megjelent interjúban.

Szánthó Miklós úgy vélekedett, hogy alapjaiban alakul át a világ, nemcsak geopolitikailag, de ideológiailag is, és Donald Trump amerikai elnök vagy az Orbán Viktor vezette Patrióták európai párt ennek az „elementáris” kifejeződése.

Nagy problémának nevezte, hogy „a nyugati globalista hatalmak, legfőképp Brüsszel saját narratívájuk foglyai lettek: nem merik és ezért nem is tudják beismerni, hogy a szakadék szélére sodorták az európai civilizációt”:

Brüsszelben elitválság, Nyugaton társadalmi válság van, nincs érdemi jövőkép az életre, Európában nem vállalnak gyermeket, a migrációt és az ukrajnai háborút pedig „lehetőségként” kezelik, és nem veszélyként.

A főigazgató szerint súlyos vezetési gond van Európában, ráadásul a migrációs válság, a közbiztonság romlása, a demográfiai és versenyképességi hanyatlás, a jóléti állam leépülése, a „szélsőjobboldali” pártok felemelkedése „egzisztenciális fenyegetést jelent a régi politikai elitekre”, akik ebből a háborút látják kiútnak, Brüsszel Európa hadba lépését egyféle „pokoli tisztítótűzként” akarja használni a meglévő társadalmi válságok kiradírozására.

„Nyugat-Európában ma nincs valós demokrácia, nincs véleményszabadság, a régi elitek mindent megtesznek az általuk uralt intézményeken keresztül, hogy megakadályozzák a rezsimváltást”

– fogalmazott.

Hozzátette, „a következményeket persze nem akarják vállalni, és szét akarják teríteni a saját mocskukat. Ezért finanszírozzák a magyarországi baloldalt, a Tiszát is, hogy legyen, aki itt is végrehajtja a központi akaratot”.

Szánthó Miklós szerint a liberálisok „a semlegességi mantrával elfoglalták a kultúrát, a tudatipart, a megszorításokra alapozó neoliberális doktrinerség pedig, ami most a Tisza képében akar visszajönni Magyarországon, képtelen volt sikeres gazdaságpolitikát csinálni”.

A főigazgató kiemelte, egyedül Donald Trump nyomására tud „kitörni” a béke, mert ő – és Orbán Viktor – érti meg igazán, hogy „világrendszerváltás van, és ha a Nyugat nem a saját érdekei szerint cselekszik, elvész”.

Az amerikai elnök világlátása abban különbözik a jelenlegi progresszív-globalista irányvonaltól, hogy „egész egyszerűen normális”, nem hülyült meg a woke-tól, nem akarja átírni a történelmet, nem szexuális és „nemi” identitások alapján osztja fel a társadalmat, és nem gondolja, hogy a nemzeti büszkeség múló romantikus ábránd lenne – mondta Szánthó Miklós, hozzátéve, hogy a józan ész, haza- és békepártiság köti össze az amerikai és magyar jobboldalt.

Szánthó Miklós a Digitális Polgári Köröket (DPK) abszolút sikersztorinak nevezte. Szerinte a DPK-k ereje és versenyelőnye abban rejlik, hogy hús-vér csoportokból, létező kapcsolatokból szerveződik digitális szabadságharc, míg „a túloldalon” a valós, emberi kapcsolódás nélküli online hálózatokból akarnak létrehozni fizikai összekapcsolódást.

Véleménye szerint erre vezethető vissza, hogy

„a baloldali médiagépezet által mesterséges eszközökkel felfújt tiszás lufi elkezdett ereszteni, és nem volt, ami feszítse. Jöttek a botrányok, a kiszivárgott felvételek, a napvilágra került megszorítócsomag – mely egyébként éppen a Tisza városi, jobb egzisztenciával rendelkező értelmiségi-vállalkozói bázisát érintené a legdurvábban -, a háborúpárti brüsszeli kitartók nyomása egyre nyilvánvalóbbá vált, Magyar Péter beszédei unalomgerjesztőbe fajultak, a közönség elpárolgott”.

A jobboldal viszont szívós, „terepen” történő és digitális munkával visszavette a kezdeményezést, adóemelési tervek helyett az adócsökkentés valóságát kínálja, „kívül tartja Magyarországot a háborún és ellenáll a brüsszeli zsarolásnak” – hangoztatta a főigazgató.

Szánthó Miklós a #Szabad Magyarok a Megszorítások Ellen Munkacsoportról azt mondta, szeretnék bemutatni, „hogyan is végezné ki Bokros Lajos és a brüsszeli bürokraták szerelemházasságának eltitkolni szándékozott gyümölcse a munkavállalókat, a családokat, a vállalkozókat és a nyugdíjasokat”.

Azt mondta, egy 7250 milliárd forintos megszorítócsomaggal állunk szemben, amely már 412 ezer forintos bruttó bértől a jelenlegi 15 helyett 22 százalékos kulccsal adóztatna, ez évi 150-200 ezer forintos kiesés lenne már az átlagkeresetnél is, nem beszélve a családi adókedvezmények megvágásáról. Már a kis- és középvállalkozások társasági adója is emelkedne 9-ről 13,5 és 18 százalékra, a nyugdíjasok a 13. és 14. havi nyugdíj nélkül, de özvegyi nyugdíjadóval élhetnének tovább. A tervezett jövedékiadó-emelés szerint a sör literenként 350, a bor 1500 forinttal kerülne többe, továbbá privatizálnák a nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszert is

– tette hozzá a főigazgató.

Szánthó Miklós úgy vélekedett, Magyarország számára a jövő és a jövő évi választás legfőbb tétje, hogy ha Európa háborúba is lép Ukrajnáért Oroszországgal szemben, ebből Magyarország hogyan tud kimaradni, és ki az, aki kívül tudja tartani Magyarországot ezen a háborún.

„A válasz tényleg egy mondat: Orbán Viktor”

– mondta a főigazgató.

Az interjúban megemlítették, hogy jövő tavasszal újra megrendezik a CPAC Hungaryt, amellyel kapcsolatban Szánthó Miklós a Facebook-oldalán közzétett videóban azt mondta, január 8-án „nagy bejelentés” lesz.

