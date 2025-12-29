Sokkal több turista érkezett Magyarországra az ünnepekre, mint tavaly ilyenkor

Az ünnepi ráhangolódás keretében akár 37 százalékkal több utazó érkezhetett Magyarországra, mint tavaly ilyenkor – írta meg az Index a Kiwi.com online utazási platform és repülőjegy-kereső adataira hivatkozva.

A legnagyobb növekedés a lengyel, brazil, brit, olasz, dél-koreai és finn turisták esetében valószínű – világított rá elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Az adventi és karácsonyi időszak kikapcsolódási lehetőségei, és ezen belül is különösen a karácsonyi vásárok vonzzák a legtöbb külföldi turistát Magyarországra.

A cikk emlékeztet, hogy

a budapesti esemény 2024-ben elnyerte a Minden idők legjobb európai karácsonyi vására címet, ráadásul az is vonzó lehet a turisták számára, hogy egy friss nemzetközi rangsor alapján Magyarország a világ 17. legbékésebb országának számít.

Az Oeconomus adatbázisa alapján Lengyelországból 389 százalékkal, Brazíliából 121 százalékkal, az Egyesült Királyságból 99 százalékkal, Olaszországból 96 százalékkal, Dél-Koreából 94 százalékkal, Finnországból 90 százalékkal több utazó érkezhetett Magyarországra.

Az Index az Eurostat friss adataira hivatkozva arról is beszámolt, hogy

kiugróan magas, 19,2 százalékos bővüléssel a magyarországi légi utasforgalom növekedett a legnagyobb arányban éves szinten európai összehasonlításban 2024-ben,

miközben ugyanebben az időszakban az európai uniós országok átlaga 8,3 százalék volt.

Kiemelt kép: Karácsonyi vásár Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren (Fotó: MTI/Kovács Attila)