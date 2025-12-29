Műsorújság
Kérdés nem marad válasz nélkül – évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.12.29. 13:54

| Szerző: hirado.hu
A miniszterelnök fontos bejelentést tett a közösségi oldalán. 2026. január 5-én, délelőtt 11 órakor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart.

Orbán Viktor bejegyzésében azt írta, hogy a sajtótájékoztatón „kérdés nem marad válasz nélkül”.

 

Az év eleji nemzetközi sajtótájékoztatón a külföldi és a hazai médiumok képviselőinek kérdéseire válaszol a miniszterelnök.

Orbán Viktor ezeken az eseményeken általában értékeli az elmúlt évet és felvázolja az előttünk álló év feladatait és terveit, melyek iránymutatást adnak. Már hagyományosnak számít, hogy nemzetközi sajtótájékoztatóval zárja (vagy nyitja) az évet a kormányfő: 2024-ben és a korábbi években rendszerint év végére esett ez az esemény.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök évzáró nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2024. december 21-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

