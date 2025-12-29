Idén látványosan megmutatkoztak a haderőfejlesztés eredményei – jelentette ki a honvédelmi miniszter

A Honvédelmi Minisztériumnak (HM) az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető elmondta:
2025-ben is biztosított volt a költségvetésben a honvédség eszközparkjának korszerűsítése, a katonák felszerelésének megújítása és a képességek továbbfejlesztése.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf ismertetése szerint a Magyar Honvédség fokozatosan állítja rendszerbe a modern Leopard 2A7HU harckocsikat, melyekből az utolsó példányokat december első felében vehette át a tatai páncélosdandár.
A szárazföldi haderőnél nagy előrelépést jelentenek a „Hiúzok”, a Lynx KF41-es gyalogsági harcjárművek, amelyekből a több mint kétszáz darabos rendelés jelentős részét a zalaegerszegi gyárban készítik, így a program ipari és technológiai szempontból is fontos
– fűzte hozzá a tárca közleménye szerint a miniszter
A Magyar Honvédség 2025-ben újabb Lynx járműveket vett át, és a kiképzést korszerű szimulátorokkal bővítették, amelyek a járművezetők és a kezelőszemélyzet felkészítését segítik – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A légierő szintén komoly fejlesztéseken ment keresztül: 2025-ben megérkeztek a H225M többcélú helikopterek, amelyeket a honvédség szállítási, csapatmozgatási, felderítési és speciális műveleti feladatokra alkalmaz, jelentősen növelte a reagálási képességet.
A beszerzések összességében hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Honvédség jól felszerelt, rugalmasan bevethető, modern haderőként működjön, amely nemcsak Magyarország védelmében, hanem a szövetségi kötelezettségekben is magas színvonalon tud helytállni
– hangsúlyozta a HM közleménye szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Kiemelt kép: A Magyar Honvédség katonái (Fotó: HM Facebook-oldala)