Elkotyogta a Tisza megszorítócsomagjának atyja, hogy sarcolnák meg a magyarokat

A Tisza Párt megszorítócsomagjának egyik megalkotója a Klubrádióban elkotyogta, hogy megítélése szerint nem lehet betartani azokat a jóléti intézkedéseket, amelyeket az Orbán-kormány bevezetett. Lengyel László arról is beszélt, hogy egy esetleges Tisza-győzelem esetén, hogy fogják megsarcolni a magyarokat.

A balliberális szakértő december 27-én a Klubrádióban szólta el magát a Tisza Párt megszorításairól – hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.

„Ha ő (Magyar Péter – a szerk.) rendezni akarja, konszolidálni akarja a pénzügyeket, akkor az az ígérettömeg, amelyeket Orbán Viktor most rázúdított az országra, azt egyszerűen nem lehet betartani” – magyarázta Lengyel László, aki szerint meg kell szüntetni a kormány által bevezetett intézkedéseket.

„Tehát konszolidálnia kell akármit is csinál, és ez nem feltétlenül megszorítás, de átrendezése a jövedelmeknek, méghozzá többnyire valószínűleg olyan területekről, amelyek kevésbé fájnak a lakosságnak olyan területekre, ahol viszont kellene, hogy legyen” – érvelt a megszorítások mellett a Tisza Párt szakértője.

A portál felidézte, hogy a Klikk TV-ben korábban Lengyel azt mondta, hogy

a Tisza Pártnak nyíltan kell beszélnie arról, hogy a 14. havi nyugdíj tiszta őrület,

majd utalt arra is a balliberális szakértő, hogy a Tisza Párt győzelme esetén azt öt percen belül el fogják venni.

Nemrég pedig az Index hozta nyilvánosságra a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott.

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedekben.

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt még a létezését is igyekszik tagadni.

A dokumentum szerint

a Tisza Párt jelentős adó- és járulékemelésekkel teremtene elő évente 1300 milliárd forint többletbevételt.

A portál kiemeli, hogy a progresszív szja-kulcsok bevezetése, a családi kedvezmények megvágása és a vagyonadó bevezetése

széles társadalmi rétegek nettó jövedelmét csökkentené.

Közben a vagyonokra, a tőkejövedelmekre, a vállalkozásokra és a fogyasztási cikkekre is új terheket rónának ki, a tb-rendszert pedig privatizálnák.

A családi és társasági adókedvezmények eltörlése vagy radikális visszavágása is szerepel a tervezetben.

A társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása pedig a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket róna. A 32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, kiegészítve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal, valamint új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné.

A tervezet a vállalati szférát és a középosztályt sem kímélné,

az új adónemek a nagyobb cégek vezetőit és a magánvagyonnal rendelkezőket is célba vennék. A vagyonadó önmagában hétszázmilliárd forintos adóemelést jelentene.

A kkv-k is pórul járnának Magyar Péterék terve szerint.

A biztosítóknak éves profitjuk húsz százalékát kellene kötelezően befizetniük egy úgynevezett szolidaritási alapba – vagyis a biztosítási piac minden szereplője közvetlenül finanszírozná az állami újraelosztást.

A Tisza Pártnak készült tervezet felszámolná a teljes kisadózói és egyszerűsített adózási rendszert, összesen mintegy kilencvenmilliárd forintos adóemelést eredményezve. A dokumentum szerint

az ekho és a kiva megszűnne. Emellett pedig még új járulékcsomagot is bevezetnének.

A portál emlékeztet, hogy nyáron Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a Dálnoki Áronnal közösen tartott etyeki fórumon szólta el, hogy a párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét. A politikus elárulta, hogy pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, ám erről nem szabad beszélniük.

„Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni… És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni…

Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

– érvelt Tarr Zoltán, aki beismerte, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

Kiemelt kép forrása: YouTube.com