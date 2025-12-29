A MÚOSZ szerint a sajtószabadság nem illeti meg azokat, akik beszámolnak a Tisza megszorítócsomagjáról

A hirado.hu elsők között számolt be arról, hogy a Fővárosi Törvényszék decemberben azonnali hatállyal megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, fellebbezésnek helye nem volt. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a döntés nyilvánosságra kerülése után felszólította a Mediaworksöt, hogy függessze fel a lap kiszállítását.
Most kifejtette a véleményét a Bors különszámának betiltásáról a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) – hívta fel rá a figyelmet a Mandiner.
„A 4 milliós példányszámban nyomtatott Bors-különszám terjesztését a bíróság betiltotta,
mivel a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt. A MÚOSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett, s egyetért e döntéssel, amellyel propagandisták társadalmilag is veszélyes akcióját akarta blokkolni a bíróság” – fogalmazott közleményében az újságíró szervezet.
„Rendkívüli helyzetben rendkívüli döntést hozott a bíróság. Ideiglenesen betiltotta a különszám terjesztését. A demokrácia két alapjoga ütközött: a sajtószabadság versus választások tisztasága, jó hírnévhez való jog. De valóban alapjog hazugságok, rágalmak tudatos terjesztése?! Nem, mert a sajtószabadság nem terjed ki a tények elferdítésére, álhírek terjesztésére. Aki ilyeneket gyárt, tesz, az nem újságíró, hanem propagandista, akinek nem a valóság korrekt bemutatása a célja. A propagandista manipulál, a tényeket úgy hajlítja, ahogy az érdeke, megbízója kívánja” – írták.
A Bors nem enged a nyomásgyakorlásának, a nyomtatott megjelenésen túl a Borsonline-on is közzéteszik a Tisza-adókról szóló különszámot
A Mandiner emlékeztet, hogy a kiadvány megjelenését egy a Tisza Párthoz köthető fővárosi bírónő tiltotta meg, akinek a neve szerepelt a korábban kiszivárgott Tisza-aktivisták listáján.
A szóban forgó kiadvány a Tisza Párt gazdasági elképzeléseit ismertette,
és élesen bírálta a megszorító intézkedéseket, amelyek a magasabb adókat és alacsonyabb béreket hoznának.
A Mandiner felidézte Lázár János építési és közlekedési miniszternek az üggyel kapcsolatban a bírói karról megfogalmazott véleményét, miszerint a magyar bírók függetlensége gyakorlatilag azt jelenti, hogy „csak a Tiszának nyalnak”.