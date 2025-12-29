A MÚOSZ szerint a sajtószabadság nem illeti meg azokat, akik beszámolnak a Tisza megszorítócsomagjáról

A Tisza Párt aktivistáinak listáján is szerepelt az a bírónő, aki a párt megszorítócsomagjáról beszámoló kiadvány terjesztését megtiltotta. Végre megszólalt az üggyel kapcsolatban a baloldali újságíró szervezet is, a MÚOSZ szerint nem illeti meg a sajtószabadság Magyar Péter kritikusait.

A hirado.hu elsők között számolt be arról, hogy a Fővárosi Törvényszék decemberben azonnali hatállyal megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, fellebbezésnek helye nem volt. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a döntés nyilvánosságra kerülése után felszólította a Mediaworksöt, hogy függessze fel a lap kiszállítását.

Kapcsolódó tartalom A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen

Most kifejtette a véleményét a Bors különszámának betiltásáról a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) – hívta fel rá a figyelmet a Mandiner.

„A 4 milliós példányszámban nyomtatott Bors-különszám terjesztését a bíróság betiltotta,

mivel a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt. A MÚOSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett, s egyetért e döntéssel, amellyel propagandisták társadalmilag is veszélyes akcióját akarta blokkolni a bíróság” – fogalmazott közleményében az újságíró szervezet.

Kapcsolódó tartalom Lapok betiltása helyett érvek ütköztetésére biztat a Magyar Nemzeti Médiaszövetség Egy lapszám betiltása az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése a szakmai szervezet szerint.

„Rendkívüli helyzetben rendkívüli döntést hozott a bíróság. Ideiglenesen betiltotta a különszám terjesztését. A demokrácia két alapjoga ütközött: a sajtószabadság versus választások tisztasága, jó hírnévhez való jog. De valóban alapjog hazugságok, rágalmak tudatos terjesztése?! Nem, mert a sajtószabadság nem terjed ki a tények elferdítésére, álhírek terjesztésére. Aki ilyeneket gyárt, tesz, az nem újságíró, hanem propagandista, akinek nem a valóság korrekt bemutatása a célja. A propagandista manipulál, a tényeket úgy hajlítja, ahogy az érdeke, megbízója kívánja” – írták.

A Mandiner emlékeztet, hogy a kiadvány megjelenését egy a Tisza Párthoz köthető fővárosi bírónő tiltotta meg, akinek a neve szerepelt a korábban kiszivárgott Tisza-aktivisták listáján.

A szóban forgó kiadvány a Tisza Párt gazdasági elképzeléseit ismertette,

és élesen bírálta a megszorító intézkedéseket, amelyek a magasabb adókat és alacsonyabb béreket hoznának.

A Mandiner felidézte Lázár János építési és közlekedési miniszternek az üggyel kapcsolatban a bírói karról megfogalmazott véleményét, miszerint a magyar bírók függetlensége gyakorlatilag azt jelenti, hogy „csak a Tiszának nyalnak”.