A háziállatok védelmére hívják fel a figyelmet a szilveszteri tűzijátékok idején az állatvédők

A háziállatok védelmére hívja fel a figyelmet a szilveszteri tűzijátékok idején az Orpheus Állatvédő Egyesület és a Rex Alapítvány. Petárdázni – ahogyan eddig, úgy idén is – Magyarország teljes területén, egész évben tilos és veszélyes, a szabálysértők kétszázezer forintig terjedő bírságra számíthatnak.

A szilveszteri tűzijátékok időszaka minden évben komoly veszélyt jelent a házi kedvencek számára. Az erős zajok és fényhatások miatt sok kutya és macska pánikba esik, elszökik, megsérül vagy akár életveszélyes helyzetbe kerül – hívja fel a figyelmet a Rex Alapítvány és az Orpheus Állatvédő Egyesület.

A durrogtatástól megijedt macskák éles marásokat okozhatnak gazdáiknak, a kutyák a kerítésen átugorva vagy a pórázt a gazda kezéből kitépve próbálhatnak a robbanásoktól elmenekülni. Az állatvédők szerint ezeknek az eseteknek a jelentős része megelőzhető lenne egy kis odafigyeléssel.

Fontos, hogy a háziállatokat tulajdonosaik a pirotechnikai eszközök használatának helyszíneire semmiképpen ne vigyék ki. A riadtan menekülő állatok néhány óra alatt körülbelül 5–10 kilométert is képesek megtenni.

Az állatvédők közleményükben azt javasolják a háziállatok tulajdonosainak, hogy ne hagyják felügyelet nélkül kutyáikat szilveszter éjjelén. Az otthonokban a háziállatoknak érdemes a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet, például belső szobát, udvarrészt, garázst vagy jó kerítéssel körülvett udvart biztosítani. Ellenőrizni kell a kerítéseket, kapukat, mert a megriadt állatok a legkisebb résen is kiszökhetnek félelmükben.

Emellett javasolják nyakörvre akasztható biléta használatát is, amely tartalmazza a gazda elérhetőségét.

Azt kérik, hogy legyen naprakész az állat mikrochipjének regisztrációja. Félősebb kutyák és macskák számára állatorvos által ajánlott nyugtató szerről is gondoskodni kell

– írják.

A baj megelőzése érdekében kedd és péntek között a kijelölt sétáltató helyeken is fokozott óvatossággal, pórázon érdemes kutyát sétáltatni.

A háziállat esetleges elkóborlása esetén érdemes a www.sinter.hu oldalon a közelben működő ebrendészetekről, állatvédő szervezetekről, gazdikereső csoportokról informálódni – áll az összegzésben.

A Rex Kutyaotthon Alapítvány idén is külön kennelsort biztosít az elkóborolt állatok számára Újpesten, a Rex Állatszigeten (1048 Budapest, Óceánárok utca 33.) – írják.

