Kocsis Máté szerint Magyar Péter átgázolt egykori családján a karácsonyi interjúval

Kocsis Máté hosszú, személyesen Magyar Péternek címzett bejegyzésben bírálta a Tisza Párt elnökét, akit képmutatással vádol a Szily Nórának adott karácsonyi interjúja miatt. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter az interjúban álszent módon beszélt a család fontosságáról és a nők tiszteletéről, miközben korábban súlyosan sértegette volt felesége, Varga Judit családját.

Kocsis Máté azt állítja: Magyar Péter nem egyszer „miskolci proliknak”, „büdös debileknek” és „vidéki bunkóknak” nevezte Varga Judit hozzátartozóit, szülővárosukat pedig „lepratelepként” és „shithole-ként” emlegette, annak ellenére, hogy tudta, mennyire fontos számukra a családi kötődés. A frakcióvezető szerint ezekről a kijelentésekről Magyar Péter hallgatott az interjúban, miközben saját magát igyekezett kedvező színben feltüntetni – közölte a Magyar Nemzet.

Bejegyzésében a frakcióvezető azt írja:

Magyar Péter hidegvérrel írta át a múltat, és politikai haszonszerzés céljából használta fel volt családját. Hozzátette: szerinte a Tisza Párt elnöke azért törekedett erre a megszólalásra, mert a női szavazók körében gyengébb támogatottsággal rendelkezik, és az interjú célja a róla kialakult kép javítása volt.

Kocsis Máté kitért arra is, hogy Magyar Péter korábban szerinte tudatosan és előre megtervezetten hozott nyilvánosságra hangfelvételeket Varga Juditról, majd feljelentést tett ellene. Úgy fogalmazott: Varga Judit egyetlen „bűne” az volt, hogy nem bírta tovább az őt érő nyomást és agressziót.

Kocsis Máté a bejegyzést azzal zárta: szerinte a bíróság lenne a legalkalmasabb hely a kérdések rendezésére, ahol nem lehet egyoldalúan irányítani a vitát.

