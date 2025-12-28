A kormány 11 pontos, 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programmal segíti a hazai vállalkozásokat – közölte az NGM

Adócsökkentésekkel, adminisztrációs könnyítésekkel, beruházásösztönző kedvezményekkel és célzott támogatásokkal segíti a kormány a magyar vállalkozásokat: a 11 pontból álló, 80-90 milliárd forintos adócsökkentési program összesen 230-240 ezer vállalkozásnak nyújt érdemi segítséget – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vasárnap az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások adják a magyar gazdaság gerincét: a hazai cégek 99 százaléka a kkv-szektorhoz tartozik, és a foglalkoztatottak 72 százalékának biztosít megélhetést. A kormány ezért 2010 óta következetesen támogatja a kkv-kat adó- és adminisztrációcsökkentő intézkedésekkel, valamint célzott programokkal.

A vállalkozások finanszírozását segíti az októberben bevezetett fix 3 százalékos kkv-hitel, valamint az „1+1” KKV Beruházásélénkítő Program második üteme. Emellett a tavaly elindított Demján Sándor Program több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k beruházásait, hozzájárulva termelékenységük növeléséhez és méretugrásukhoz – ismertették.

„A háborús ellenszél ellenére a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével újabb lépéseket tesz a vállalkozások terheinek csökkentésére. A 11 pontos adócsökkentési csomag a tényleges vállalkozói igényekre épül, és minden vállalati struktúra számára kedvező változásokat hoz” – írták.

A 11 pontos adócsökkentési program fő elemeit felsorolva az NGM közölte: emelkedik az alanyi áfamentesség értékhatára; nő az egyéni vállalkozók költséghányada, csökkentve az adóalapot; megszűnik a szocho-adóalapszorzó a főállású egyéni vállalkozóknál; bővül a kisvállalati adó (kiva) jogosulti köre; adókedvezmények segítik a kármentesítési és tisztaipari beruházásokat; támogatást kapnak az energetikai infrastrukturális beruházások; emelkednek a kiskereskedelmi adó sávhatárai; fél évvel eltolódik az üzemanyagok jövedéki adójának valorizációja; emelkedik a társasági adóelőleg gyakoriságának értékhatára; nőnek a mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámolókészítés értékhatárai; három intézkedés jelentősen csökkenti az egyéni vállalkozók adminisztrációs terheit.

A minisztérium rámutatott arra, hogy

a kormány célja változatlan: csökkenteni a vállalkozások terheit, ösztönözni a beruházásokat, megvédeni a munkahelyeket és erősíteni a magyar kkv-k versenyképességét. Magyarország adópolitikájának középpontjában továbbra is a családok, a munkavállalók és a hazai vállalkozások állnak

– tette hozzá a tárca.

„A Tisza megszorító csomagja 3700 milliárddal több adó beszedését célozza meg a magyar vállalkozásoktól. Egy ekkora brutális vállalkozási adóemelés tudatos leépítése a magyar vállalkozásoknak és a gazdaságnak” – olvasható az NGM közleményében.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/Vasvári Tamás