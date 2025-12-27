Varga Judit egyetlen szóval reagált Magyar Péter karácsonyi interjújára

Egy szóval kommentálta Varga Judit Magyar Péter legutóbbi, karácsonyra időzített interjúját, amelyet Szily Nóra készített Magyarral. A volt igazságügyi miniszter a beszélgetésre azt írta: „hányinger”.

Az interjú a szegedi Tisza-fórumot követően készült, ahol Magyar Péter többek között a bizalomról és saját magánéleti tapasztalatairól beszélt, hangsúlyozva, hogy szerinte a bizalom alapvető érték, amelyet nem hajlandó feladni – közölte a Mandiner.

A Tisza Párt vezetője úgy fogalmazott: „a bizalom szerintem nagyon fontos,” majd hozzátette, hogy bár „megégette magát,” ez szerinte mindenkivel előfordul. Állítása szerint mindig nyíltan beszél, és nem zavarja, ha rögzítik a mondandóját. „Fölveszik? Vegyék, aztán legyenek vele boldogok” – mondta.

Varga Judit reakciója azonban egyértelműen elutasító volt.

A volt miniszter mindössze egyetlen szóval kommentálta az interjút, ami gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában,

és újabb vitát indított el Magyar Péter hitelességéről és politikai szerepvállalásáról.

Magyar Péter szombaton arról írt közösségi oldalán, hogy szerinte támadások érik a Szily Nórával készült interjúja óta. Posztjában megszólítja Kocsis Mátét, aki szerinte válogatott hazugságokat írt. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: „Péter! Sok piszkosságot elkövettél már életedben, és rengeteget hazudtál, de az, amit a Szily-interjúban tettél, minden határt átlép. A szeretet ünnepének hangulatát használtad fel arra, hogy átírd a múltat.”

Kiemelt kép: Varga Judit (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)