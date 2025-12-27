Orbán Balázs: A magyar embereket nem lehet hülyének nézni

Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a háború és a megszorítások ügyében tapasztalható politikai hallgatás önmagában is beszédes. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tisza Párt stratégiai hallgatása a háború és a megszorítások ügyében önmagában árulkodó, ugyanakkor hangsúlyozta: a magyar embereket nem lehet hülyének nézni, mert pontosan értik, mit jelent ez a csend.

Orbán Balázs értékelése szerint 2025 végül Magyarország számára kedvezően alakult, mert az ország nem követte az európai elit háborús irányvonalát. Úgy fogalmazott: „A 2025-ös esztendőt végül Magyarország nyerte: nem szállt fel a háborús vonatra egy olyan évben, amikor az európai elit magasabb fokozatba kapcsolt a háborús logika mentén. Ezzel szemben Nyugat-Európában szerinte már arra készítik fel az embereket, hogy „szokjanak hozzá az alacsonyabb életszínvonalhoz,” így az európai társadalmak voltak az év vesztesei.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az alaphelyzet egyértelmű: „Európában a háború blokkolja a gazdaságot,” a valódi kérdés pedig az, hogy erre ki milyen választ ad. Orbán Balázs két lehetséges irányt vázolt fel: a brüsszeli utat és a magyar utat.

A brüsszeli megközelítésről azt írta, hogy az megszorításokra, adóemelésekre, eladósodásra és a háború finanszírozására épül, miközben „ha a háborúba, meg Ukrajnának adjuk a pénzünket, akkor nem tudjuk a családoknak, a nyugdíjasoknak vagy a vállalkozásoknak adni.”

A magyar út ezzel szemben – Orbán Balázs megfogalmazása szerint „nem kockáztatja a saját békénket és biztonságunkat”, és nem irányítja át az ország erőforrásait mások háborújára.

Hangsúlyozta:

„Ez az a különbség, amely elválasztja a szuverenitásra épülő politikát attól az úttól, amely Brüsszelben megszorításokkal és háborús elköteleződéssel próbálja kezelni a válságot.”

A bejegyzésben Orbán Balázs élesen bírálta a Tisza Pártot és Magyar Pétert is. Szerinte miközben Európa-szerte a háborúról, a hadikölcsönről és a befagyasztott orosz vagyon elkobzásáról folyik a vita, „Magyar Péter egyetlen szót sem ejt ezekről”. Ezt „stratégiai hallgatásnak” nevezte, hozzátéve: szerinte a valóság az, hogy Magyar Péter azt tenné, „amit Manfred Weber, Ursula von der Leyen és Friedrich Merz mond”, mert ugyanabból a politikai közegből érkezik.

Orbán Balázs szerint a következő időszak sorsdöntő kérdése az lesz, ki képes egyszerre biztosítani a békét, a biztonságot és a gazdasági fejlődést egy olyan helyzetben, amikor „Brüsszel háborús pályára áll, és a forrásokat Ukrajnának akarja adni.” Mint írta, a magyar választóknak joguk van tudni, miről döntenek, mert „ez a bizonytalanság és ez az elhallgatott program” meghatározó témája lesz a közelgő választási kampánynak.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)