Orbán Balázs: A következő választást nem csak a politikusok nyerik meg, hanem azok is, akik kiállnak a saját jövőjükért

Orbán Balázs szerint Magyarország 2025-ben politikailag és gazdaságilag is sikeres évet zárt, miközben az orosz–ukrán háború továbbra sem ért véget. A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta, hogy Magyarország nem csatlakozott az európai elit háborús politikájához, így sikerült megőrizni a békét és a gazdasági stabilitást. Szerinte ez az egyedülálló magyar út biztosította a családok támogatását, a fiatalok lakhatási lehetőségeit, a vállalkozások fejlődését, valamint a nyugdíjak és a munkahelyek védelmét.

A gazdasági intézkedésekről Orbán Balázs elmondta: „Az adócsökkentések és a kedvező hitelkonstrukciók a fiataloknak és a vállalkozóknak hosszú távon erősítik a magyar gazdaságot.” A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a brüsszeli javaslatok, amelyek Ukrajna támogatását célozták, nem szolgálnák a magyar érdekeket, mert „ezek a források a háborúba áramlanának, nem a magyar családokhoz.”

A külpolitikai helyzetben a miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok új lendületet kaptak az Egyesült Államok új adminisztrációjával.

Orbán Balázs szerint

„Donald Trump elnökké választása és a békepárti irányvonal megerősítése kedvező lehetőségeket teremt Magyarország számára.”

Szerinte ez a stratégiai partnerség különösen az energiaárak stabilizálása, a beruházások ösztönzése és a gazdasági biztonság szempontjából jelentős, miközben megakadályozza, hogy Magyarország közvetlenül részt vegyen a háborúban.

A belpolitikai kihívásokat Orbán Balázs így értékelte: „Az ellenzék a brüsszeli elit irányvonalát követné, ami hosszú távon veszélyeztetné a magyar gazdaság és társadalom stabilitását.” A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az ellenzéki politikusok nem beszélnek nyíltan a háborúról és a kapcsolódó költségekről, így a választóknak kell eldönteniük, melyik politikai irányt tartják hitelesnek és Magyarország érdekeit szolgálónak.

A társadalmi szerepvállalás szintén hangsúlyos eleme volt a 2025-ös évnek. A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte a háborúellenes mozgalmak és civil kezdeményezések fontosságát, amelyek a béke mellett tették le voksukat, és amelyek a kormány szerint erősítik a társadalmi összefogást. Orbán Balázs szerint: „A következő választást nem csupán politikusok nyerik meg, hanem azok az emberek is, akik kiállnak a saját és családjuk jövőjéért, és így közvetlenül alakítják Magyarország politikai és gazdasági pályáját.”

Kiemelt kép: Orbán Balázs (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)