#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Menczer Tamás: Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem lesz bevándorlóország

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.27. 12:09

| Szerző: hirado.hu
„Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem lesz bevándorlóország” – közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán szombaton.

Menczer Tamás arról írt, hogy karácsony másnapján Párizs belvárosában egy férfi megkéselt három nőt, a támadó 25 éves, afrikai származású, büntetett előéletű.

A politikus szerint Magyar Péter és Bódis Kriszta gumicsontnak, álproblémának tartja a bevándorlást. „A tiszás Dávid Dóra azt akarja, hogy fogadjunk be mindenkit. A szintén tiszás Barna Judit pedig azt állítja, hogy bevándorlók nincsenek.”

„Brüsszel napi egymillió euróra büntet bennünket, amiért nem engedjük be ezeket a gyilkosokat. Weber, von der Leyen és egész Brüsszel zsarol, támad, fenyeget bennünket azért, mert nem engedjük be a migránsokat”

– fogalmazott.

„A mi álláspontunk világos: amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország NEM lesz bevándorlóország! Nem engedjük, hogy Budapesten, Magyarországon 25 éves afrikai bűnözők késeljenek embereket. Sem karácsonykor, sem máskor. Biztonságos és békés országot akarunk” – írta Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Kovács Attila)

bevándorlás Menczer TamásOrbán Viktor

