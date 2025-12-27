Menczer Tamás a párizsi késelésről: Ez a bevándorlás. Ezt tették a bevándorláspárti politikusok

Menczer Tamás úgy fogalmazott: „Ez a bevándorlás. Ezt tették a bevándorláspárti politikusok.” Hozzátette, hogy a kialakult helyzetért azok a politikai döntések felelősek, amelyek nem a saját állampolgárok biztonságát helyezték előtérbe, utalva arra: „Kinek mit intézett a kormánya, ugye.”
A politikus figyelmeztetett arra is, hogy ha Brüsszel döntene Magyarország helyett, akkor hazánkra is hasonló jövő várna.
Elmondása szerint
Magyarországot jelenleg napi 1 millió eurós bírsággal sújtják a határvédelem miatt, miközben migránsgettók létrehozását, valamint korlátlan és kötelező betelepítést akarnak rákényszeríteni az országra.
Menczer Tamás szerint egy brüsszeli irányítású, „tiszás bábkormány” ezeket az intézkedéseket végrehajtaná. Ezzel kapcsolatban felidézte Dávid Dóra korábbi kijelentését is: „Fogadjunk be mindenkit!”
A bejegyzés végén a fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: a bevándorlással vagy a háborúval kapcsolatos rossz döntések visszafordíthatatlan következményekkel járnak. Álláspontja szerint Magyarország biztonságát kizárólag Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP képes és hajlandó megvédeni.
Kiemelt kép: Menczer Tamás, a fidesz kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Vajda János)