Másfélmillió követő: új mérföldkőhöz érkezett Orbán Viktor a Facebookon

Újabb mérföldkőhöz érkezett Orbán Viktor közösségi médiás jelenléte: a miniszterelnök Facebook-oldalát már több mint 1,5 millióan követik. Ez azt jelenti, hogy egyetlen év alatt több mint 200 ezerrel nőtt a követőtábora, hiszen tavaly decemberben még körülbelül 1,3 millióan követték a kormányfőt a platformon.

A növekedés hátterében a kormánypártok elmúlt időszakban tapasztalható fokozott aktivitása áll, amely a közösségi médiában is látványosan megjelent – írja a Magyar Nemzet.

A lap megjegyezte, hogy a Fidesz–KDNP 2025-ben több politikai sikert könyvelhetett el, így az időközi választásokon aratott győzelmek mellett a közvélemény-kutatásokban is stabil előnyt mutat. Hozzátették, mindez hozzájárult ahhoz, hogy Orbán Viktor online elérése tovább erősödjön. A miniszterelnök digitális jelenlétének bővülésében fontos szerepet játszott a Harcosok Klubja, valamint a digitális polgári körök elindítása is. Ezek az online közösségek újabb felhasználói rétegeket szólítottak meg, és jelentősen növelték a kormányfő tartalmainak elérését a közösségi felületeken.

A lap szerint beszédes az összehasonlítás az ellenzéki oldallal is: Magyar Péter követőtábora a Facebookon közel sem éri el Orbán Viktorét, annak ellenére, hogy az ellenzéki politikus gyakran hivatkozik saját online népszerűségére.

A Magyar Nemzet szerint a különbség különösen szembetűnő annak fényében, hogy a közösségi médiában betöltött szerep a politikai kommunikáció egyik legfontosabb eszközévé vált.

Mint írják, Orbán Viktor Facebook-oldalának növekedése jól mutatja, hogy a kormányfő továbbra is kiemelt figyelmet fordít a digitális térre, amely a 2026-os választási kampány közeledtével még hangsúlyosabb szerepet kaphat.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)