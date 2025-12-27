Kiírták a Déli Körvasút harmadik ütemének közbeszerzését, folytatódhat Budapest legnagyobb vasútfejlesztése

A kormány kiírta a közbeszerzést a Déli Körvasút harmadik ütemének tervezésére és kivitelezésére, ezzel új szakaszába léphet Budapest elmúlt száz évének legnagyobb vasúti beruházása. A nyitott uniós közbeszerzési eljárás hirdetménye december végén jelent meg, az ajánlatokat 2026. február 16-ig lehet benyújtani az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz.

A beruházás központi eleme a Ferencváros vasútállomás teljes átépítése, valamint a Déli Körvasút III. ütemének megvalósítása 3,9 kilométeres szakaszon. A nyertes kivitelező feladata a kiviteli tervek elkészítése, az engedélyek beszerzése és a kivitelezés lebonyolítása lesz, amelyre összesen 44 hónap áll rendelkezésre – számolt be az uniós közbeszerzési értesítő alapján a Világgazdaság.

A tervezet szerint a fejlesztéskor 13,2 kilométernyi új vágány és több mint 51 vágánykilométer felsővezeték épül. Ennek keretében átépítik az Üllői úti vasúti hidakat, míg a Gubacsi út felett egy új vasúti híd létesül.

Emellett három új gyalogos aluljárót alakítanak ki az Üllői úton, a Balkán utcában, valamint a Balkán Park területén.

A Világgazdaság írása alapján a beruházás a pálya- és hídépítés mellett kiterjed a felsővezetékek, erősáramú hálózatok, vasúti biztosító- és távközlési berendezések kiépítésére, valamint a kapcsolódó mérnöki és építésvezetői feladatokra is. A Déli Körvasút folytatását a kormány augusztusi határozata is megerősítette, amely a következő tíz év kiemelt közlekedési fejlesztései között nevesítette a projektet.

A cikk megjegyzi, hogy a tervek szerint a harmadik ütemre több mint 86 milliárd forintot különítenek el, emellett 58 milliárd forintból új vasúti megálló épül a Népligetnél, míg a negyedik ütemben további 20 milliárd forintból környezetrendezési munkák valósulnak meg.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook)