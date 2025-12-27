Gyengébb felhők tarkítják a szombatot, marad a hűvösebb téli idő

Akár 3 és 6 fok között is alakulhat a hőmérséklet szombaton. Eső nem várható, estig inkább csak északnyugaton és északkeleten lehet élénkebb a nyugati és az északnyugati szél.

A HungaroMet Zrt. prognózisa szerint javarészt gyengén vagy közepesen felhős idő a valószínű a délnyugati és délkeleti rétegfelhőzet feloszlása, illetve megszűnését követően. Csapadék kialakulására kicsi az esély, estig inkább csak északnyugaton és északkeleten lehet élénkebb a nyugati és az északnyugati szél.

Estétől, valamint késő estétől azonban az érkező hidegfront mentén már lehetnek erős lökések északnyugati, északi irányból. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 6 fok között alakul, míg késő estére mínusz 4 és plusz 1 fok közé csökken a hőmérséklet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)