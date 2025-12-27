Folytatódik a Tisza Párt applikációs botránya

Láthatóan nem rázta meg a Tisza Párt vezetését, hogy nemrég mintegy kétszázezer magyar választópolgár adata ukrán kezekbe került, hiszen az adatgyűjtésekkel kapcsolatos legújabb intézkedéseik arra utalnak, hogy még nagyobb veszélynek teszik ki azokat, akik kapcsolatba lépnek Magyar Péter pártjával. December elsejétől ugyanis már a központi oldalukon, online petíciók keretében is gyűjtik a támogatóik nevét és email-címét. Az Ellenpont szerint az ellenzéki párt módosított ugyan az adatvédelmi szabályzatán, az új adatok mégis könnyen ukrán kezekbe kerülhetnek.

Két hónap különbséggel, október után decemberben is új adatkezelési tájékoztatót töltöttek fel a Tisza központi honlapjára, ami az Ellenpont szerint közel sem számít mindennapinak, hiszen a pártok nem szoktak ilyen gyakran módosítani a szabályzatukon. Ez keltette fel az Ellenpont elemzőinek a figyelmét, hogy Magyar Péterék nagyobb módosítást préseltek be a legújabb verzióba.

Miután összehasonlították a két dokumentumot, a feltételezés beigazolódott:

a baloldali párt új felületre terjesztette ki az adatgyűjtést.

A változtatások értelmében december elsejétől a Tisza „különböző közéleti témákban aláírásgyűjtéseket hozhat létre” a központi oldalán és ennek apropóján begyűjtheti az érdeklődők adatait, egész pontosan az érintettek neveit és email-címeit.

A hivatalos, de a kissé ingatag lábakon álló indoklás szerint a megszerzett adatokra azért van szükségük, hogy kiszűrhessék a többszöri aláírásokat, és szükség esetén megerősítő e-maileket tudjanak küldeni. Továbbá azt írták érvként, hogy így tartani tudják a kapcsolatot az érdeklődőkkel.

Az ominózus rész, ami a napokban került be a Tisza adatvédelmi tájékoztatójába (Forrás: Tisza honlapja)

Korábban az ilyen akciókat – mint például a Dopeman elleni petíciójukat – aloldalakra szervezték ki, és onnan gyűjtötték be az adatokat. Minden bizonnyal a mostani változtatás célja, hogy a kampányra ráfordulva egy helyre érkezzenek be az adatok, amiket aztán gördülékenyebben lehet felhasználni.

Az Ellenpont szerint mindez egyetlen célt szolgál: egy professzionális adatbázis kiépítését. Ez azonban azt is jelenti, hogy az adatok az eddiginél is könnyebben juthatnak el a Tisza applikációt fejlesztő ukránokhoz.

Az „adathalászat” folytatása és kiterjesztése azok után kifejezetten meglepő, hogy a Tisza történetének legnagyobb botránya éppen egy ilyen ügyhöz kapcsolódott.

Mint köztudott, a Tisza Párt vezetésének hibájából ismeretlenek feltörték a Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazást, amit eredetileg a jelöltek kiválasztására (és egyéb pártfeladatok koordinálására) fejlesztettek ki. A november elején kiszivárgott adatbázisból megdöbbentő módon mintegy kétszázezer felhasználó személyes adatai (nevek, lakcímek, lokációk) kerültek nyilvánosságra.

Kiderült, hogy az applikáció felhasználói között az ukrán Andrij Galeljuka is megtalálható, aki a LinkedIn-profilja alapján a PettersonApps nevű ukrán fejlesztőcégnél dolgozik. Így erős a gyanú, hogy a szakember részt vett a Tisza Világ tesztelésében, vagy fejlesztésében.

Bár Magyar Péter tagadta, hogy az applikáció létrehozásában ukrán fejlesztők is közreműködtek, a tények nem ezt mutatták. Az alkalmazás adminisztrátorai között ugyanis felbukkant a szintén ukrán származású Miroslav Tokar, aki szintén a PettersonApps munkatársa, és LinkedIn-oldala szerint Ungvárról dolgozik.

A nyilvánosságra került részletes listából az is nyilvánvalóvá vált, hogy az alkalmazást már jóval a szeptember 9-i hivatalos indulás előtt tesztelték. Méghozzá meglepő helyekről: Magyarország mellett Ukrajnában és az Egyesült Államokban is kipróbálták a programot.

A botrány akkora visszhangot váltott ki, hogy Orbán Viktor összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, majd vizsgálatot rendelt el az ügyben. A kormányfő tényként kezelte, hogy a személyes adatok „ukrán kézre kerültek”, ami szerinte súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent – olvasható az Ellenpont hasábjain.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselõje (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetõje sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövõ Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. (Fotó: MTI/Purger Tamás)