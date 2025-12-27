Folytatódik a Tisza Párt applikációs botránya

Két hónap különbséggel, október után decemberben is új adatkezelési tájékoztatót töltöttek fel a Tisza központi honlapjára, ami az Ellenpont szerint közel sem számít mindennapinak, hiszen a pártok nem szoktak ilyen gyakran módosítani a szabályzatukon. Ez keltette fel az Ellenpont elemzőinek a figyelmét, hogy Magyar Péterék nagyobb módosítást préseltek be a legújabb verzióba.
Miután összehasonlították a két dokumentumot, a feltételezés beigazolódott:
a baloldali párt új felületre terjesztette ki az adatgyűjtést.
A változtatások értelmében december elsejétől a Tisza „különböző közéleti témákban aláírásgyűjtéseket hozhat létre” a központi oldalán és ennek apropóján begyűjtheti az érdeklődők adatait, egész pontosan az érintettek neveit és email-címeit.
A hivatalos, de a kissé ingatag lábakon álló indoklás szerint a megszerzett adatokra azért van szükségük, hogy kiszűrhessék a többszöri aláírásokat, és szükség esetén megerősítő e-maileket tudjanak küldeni. Továbbá azt írták érvként, hogy így tartani tudják a kapcsolatot az érdeklődőkkel.
Korábban az ilyen akciókat – mint például a Dopeman elleni petíciójukat – aloldalakra szervezték ki, és onnan gyűjtötték be az adatokat. Minden bizonnyal a mostani változtatás célja, hogy a kampányra ráfordulva egy helyre érkezzenek be az adatok, amiket aztán gördülékenyebben lehet felhasználni.
Az Ellenpont szerint mindez egyetlen célt szolgál: egy professzionális adatbázis kiépítését. Ez azonban azt is jelenti, hogy az adatok az eddiginél is könnyebben juthatnak el a Tisza applikációt fejlesztő ukránokhoz.
Az „adathalászat” folytatása és kiterjesztése azok után kifejezetten meglepő, hogy a Tisza történetének legnagyobb botránya éppen egy ilyen ügyhöz kapcsolódott.
Mint köztudott, a Tisza Párt vezetésének hibájából ismeretlenek feltörték a Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazást, amit eredetileg a jelöltek kiválasztására (és egyéb pártfeladatok koordinálására) fejlesztettek ki. A november elején kiszivárgott adatbázisból megdöbbentő módon mintegy kétszázezer felhasználó személyes adatai (nevek, lakcímek, lokációk) kerültek nyilvánosságra.
Kiderült, hogy az applikáció felhasználói között az ukrán Andrij Galeljuka is megtalálható, aki a LinkedIn-profilja alapján a PettersonApps nevű ukrán fejlesztőcégnél dolgozik. Így erős a gyanú, hogy a szakember részt vett a Tisza Világ tesztelésében, vagy fejlesztésében.
Bár Magyar Péter tagadta, hogy az applikáció létrehozásában ukrán fejlesztők is közreműködtek, a tények nem ezt mutatták. Az alkalmazás adminisztrátorai között ugyanis felbukkant a szintén ukrán származású Miroslav Tokar, aki szintén a PettersonApps munkatársa, és LinkedIn-oldala szerint Ungvárról dolgozik.
A nyilvánosságra került részletes listából az is nyilvánvalóvá vált, hogy az alkalmazást már jóval a szeptember 9-i hivatalos indulás előtt tesztelték. Méghozzá meglepő helyekről: Magyarország mellett Ukrajnában és az Egyesült Államokban is kipróbálták a programot.
A botrány akkora visszhangot váltott ki, hogy Orbán Viktor összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, majd vizsgálatot rendelt el az ügyben. A kormányfő tényként kezelte, hogy a személyes adatok „ukrán kézre kerültek”, ami szerinte súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent – olvasható az Ellenpont hasábjain.
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselõje (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetõje sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövõ Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. (Fotó: MTI/Purger Tamás)