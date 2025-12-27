Exkluzív interjú Kapu Tiborral a Dunán: 15 millió magyar álmát vittük fel az űrbe

December 29-én, hétfőn 17:30-tól exkluzív interjú látható Kapu Tiborral, Magyarország második hivatásos kutatóűrhajósával, akit a közszolgálati média a Közmédia Év Embere Díj 2025 kitüntetettjének választott.

Kapu Tibor a Közmédia Év Embere Díj 2025 kitüntetettje. Az elismerést kiemelkedő szakmai teljesítményével, a magyar tudomány és innováció nemzetközi rangjának erősítésével, valamint példamutató emberi magatartásával érdemelte ki. A díjat az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. alapította 2020-ban, és minden évben olyan személyiségnek ítéli oda, aki életútjával és munkásságával maradandó értéket teremt, és jelentős hatással van a magyar társadalomra.

A történelmi jelentőségű, az Axiom Space Axiom-4 küldetésének magyar résztvevője a közmédiának adott exkluzív interjújában felidézi az űrutazás meghatározó pillanatait, valamint azokat a gondolatokat és érzéseket, amelyek a világűrben érték. „Grandiózus, bátor bolygót láttam, de nagyon vékony a légköre – ez is tény. A legnagyobb ‘de’ azonban az, hogy ebből csak egy van” – fogalmaz az űrből szerzett tapasztalatairól. Hangsúlyozza: küldetését mindig is közös, nemzeti sikerként élte meg. Mint elmondja, komolyan gondolta, amikor azt mondta, hogy 15 millió magyar álmát vitték fel az űrállomásra, és ugyanennyi ember támogatása állt a misszió mögött.

Az exkluzív beszélgetés az űrkutatás iránt érdeklődők mellett különleges élményt kínál mindazoknak is, akik inspiráló történeteket keresnek kitartásról, elhivatottságról és a közösségi felelősségről.

Exkluzív interjú Kapu Tiborral – december 29-én, 17:30-tól a Dunán.

A kiemelt kép forrása: MTVA