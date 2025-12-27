Az államtitkár ismertette a nyugdíjasokat érintő, 2026-os kormányzati terveket

Zsigó Róbert államtitkár közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a nyugdíjasokat érintő, 2026-ra vonatkozó kormányzati terveket ismertette. Hangsúlyozta: amíg nemzeti kormány van Magyarországon, az idősek biztonságra és kiszámíthatóságra számíthatnak.

A bejelentés szerint a kormány garantálja az inflációkövető nyugdíjemelést, amely januártól 3,6 százalékos emelést jelentene. Emellett továbbra is biztosítanák a teljes 13. havi nyugdíjat, sőt a tervek alapján a 14. havi nyugdíj egynegyedét is a 13. havi juttatással együtt kapnák meg az érintettek.

Zsigó Róbert kiemelte a nyugdíjbiztonság fontosságát is, hangsúlyozva, hogy nem engedik a nyugdíjak „külföldi magánpénztárakba” történő kiszervezését. A kormány ígérete szerint a Nők40 program is megmarad, amely a hosszú munkaviszonnyal rendelkező nők korábbi nyugdíjba vonulását teszi lehetővé, különösen támogatva azokat a nagymamákat, akik részt vennének unokáik nevelésében.

Zsigó Róbert beszélt az árréscsökkentés fenntartásáról is, amelynek célja az idősek védelme az indokolatlan és túlzott áremelésekkel szemben.

Bejegyzése végén Zsigó Róbert békés, boldog új esztendőt kívánt minden nyugdíjasnak.

Kiemelt kép: Zsigó Róbert (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)