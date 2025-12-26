Tavalyhoz képest az idei karácsonyra bátrabban vásároltak a magyarok

Átlagosan 130 ezer forintot költöttünk karácsonyi kiadásokra, ami 26 százalékkal több, mint 2024-ben. Ez jóval az infláció feletti emelkedés, vagyis bátrabban vásároltunk. Ez utóbbit a kiskereskedelmi forgalom bővülése is alátámasztja.

A magyarok háromnegyede vásárolt ajándékot karácsonyra, többségük maximum hat embernek. Akik ajándékoznak, azok átlagosan 46 ezer forintot szántak rá 2025-ben. Az ajándékok között idén is népszerűek voltak a szépségápolási cikkek, illatszerek, ruhanemű, játékok, prémium-élelmiszerek és könyvek, de egyre kelendőbbek a különféle élmény típusú ajándékok is – derült ki az Oeconomus elemzéséből.

Magyarországon a többség továbbra is ragaszkodik a karácsonyi nagy közös, ünnepi étkezéshez. Egy hazai felmérés szerint az erre szánt átlagos költségkeret 45 ezer forint, ami a teljes karácsonyi menüsort tartalmazza. A KSH adatai szerint a rövidkaraj és a füstölt csemegeszalonna ára idén csökkent (az utóbbi a töltött káposzta elengedhetetlen alkotóeleme), ahogy a tejé, a rétesliszté, a mézé és kismértékben a tojásé is.

Jól látható, hogy az árrésstop több alapvető karácsonyi élelmiszer árát is visszafogta.

A dió fogyasztói átlagára viszont emelkedett 2025-ben, mivel egy kártevő pusztítása miatt csökkent a hazai kínálat. Ezáltal az idei karácsonyi bejgli is drágább lett, de a csokoládé és szaloncukor is tovább drágult, elsősorban a nemzetközi piaci hatások miatt. A kakaó ára 2024-ben történelmi csúcsra emelkedett, miután Nyugat-Afrika fő termelő országaiban, Elefántcsontparton és Ghánában a szárazság és egy vírus jelentős károkat okozott a termésben.

Kiemelt kép: A Szent István téri Advent Bazilika karácsonyi vásár (Fotó: MTI/Mohai Balázs)