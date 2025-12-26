Szavak helyett tettek – Orbán Viktor állta a szavát és boldoggá tette a kis Benett karácsonyát

„Szavak helyett tettek” – írta a miniszterelnök legújabb, közösségi oldalán közzétett videójához. Orbán Viktor beváltotta a vácrátóti kis Benettnek tett ígéretét: elküldte számára a még novemberben megígért bokszzsákot és bokszkesztyűket.

A kormányfő még novemberben, a vácrátóti háborúellenes aláírásgyűjtést követően látogatta meg a Dömötör családot. A találkozás során a legfiatalabb családtag boksztehetségét is megmutatta. Ekkor hangzott el Orbán Viktor ígérete: „A bokszzsákot nem felejtem el”.

Ahogy az a karácsony második napján a Facebook-oldalán közzétett videóból is kiderül, a miniszterelnök valóban állta a szavát.

„Kedves Benett, Vácrátóton! Találkozhattunk ott nálatok, a házatokban, akkor beszéltünk a bokszzsákról és a bokszkesztyűkről. Azt ígértem, hogy segítek. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Boldog Karácsonyt”

– üzente Orbán Viktor a kisfiúnak, aki karácsonyra meg is kapta az ajándékokat.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)