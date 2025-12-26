Hidvéghi Balázs: 2025-ben a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték

„2025-re egyértelművé vált: a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték” – fogalmazott karácsony másnapján Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára elmondta, a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, ellenálljon a brüsszeli nyomásgyakorlásnak, és megőrizze az ország biztonságát.

Közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, az ünnepek mindig a számvetés és az összegzés időszakai is. Ezzel kapcsolatban elmondta: Európa nehéz évet zár, és az elhibázott brüsszeli döntések következményeit – a háború, a migráció, a terrorveszély, az energiaválság és a gazdasági nehézségek – ma mindenki érzi, és ezek határozzák meg az európai mindennapokat.

Kiemelte, hogy néhány év leforgása alatt megrengett minden, amit Európában korábban természetesnek gondoltunk, és ezért – szavai szerint – sajnos a brüsszeli elit viseli az elsődleges felelősséget.

„2025-re egyértelművé vált: a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték” – hangsúlyozta, majd hozzátette, a magyar kormány minden erejével azon dolgozik, hogy megőrizze hazánk békéjét és biztonságát.

Ezt követően felsorolta, mi mindenért, illetve mi ellen lép fel a magyar kormány Brüsszellel szemben:

Vállalásuk szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy Magyarország kimaradjon a veszélyes brüsszeli döntésekből, és ne sodorják bele a háborúba.

Nem engedik meg, hogy Brüsszel a magyar emberekkel fizettesse meg a háború árát.

A kormány – ígéretük szerint – minden eszközt bevet azért is, hogy ne telepítsenek be migránsokat Magyarországra, és ne csináljanak hazánkból bevándorlóországot.

Ellenállnak a brüsszeli nyomásgyakorlásnak, és teljes erővel megvédik az adócsökkentéseket, a rezsicsökkentést, valamint a biztonságos energiaellátást.

Emellett céljuk, hogy megóvják a magyar vállalkozásokat és a gazdaságot a rossz brüsszeli döntések következményeitől.

Kijelentette:

„Biztosak lehetnek benne: a nemzeti kormány kitart a háborúellenes és migrációellenes politikája mellett, ha kell, az árral szemben is.”

Az államtitkár szerint Brüsszelben ezt pontosan tudják, ezért akarják lecserélni a nemzeti kormányt egy brüsszeli baloldali bábkormányra. Mint mondta, ezért támogatják teljes erővel a Tiszát, amely kész végrehajtani a brüsszeli elit összes megrendelését.

Állítása szerint kiszolgálnák a háborús terveket, készek lennének Magyarországot is háborúba sodorni, megszorításokat és adóemeléseket készítenének elő a családoknak, a nyugdíjasoknak és a vállalkozásoknak. Úgy fogalmazott, a Tisza Párt hallgatna akkor is, ha brüsszeli nyomásra megindulna a migránsok betelepítése, és belemennének abba is, hogy elvágják Magyarországot az orosz energiától, veszélybe sodorva ezzel a magyarok energiaellátását és az alacsony rezsit.

Hozzátette: mindezt tagadják, de szerinte saját magukat buktatták le, amikor elmondták, hogy ezekről most nem kell beszélni, de „a választások után majd mindent lehet” – utalva ezzel Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselőjének korábbi kijelentésére.

„Magyarországnak még van választása. Kívánom mindannyiunknak, hogy a magyar érdeket, a békét és a biztonságot válasszuk”

– zárta gondolatait Hidvéghi Balázs.