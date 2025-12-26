Fényfolyosókat rajzolnak Miskolc utcáira a díszkivilágításban tündöklő járművek

Karácsony első napján hatalmas, feldíszített kamionok és több tucat fényben úszó autó járta végig Miskolc utcáit.

A II. Miskolci Fényfelvonulás idén is tömegeket csábított az utak szélére és a megállókhoz – számolt be a Boon.hu.

A Miskolci Fényfelvonulás tavaly még csak egy lelkes kezdeményezés volt, mára viszont nagyon úgy tűnik, hogy karácsonyi hagyománnyá válik. A lyukói, diósgyőri és bükkszentkereszti polgárőrök összefogásából született esemény első etapja december 23-án indult, amikor a látványos konvoj Szikszót tette meg fő célpontjának és ünnepi helyszínének.

A program december 25-én Miskolcon folytatódott, ahol a fénykamion és a feldíszített járművek már kifejezetten a város több pontját célozták meg, hogy minél többekhez eljuthasson a karácsonyi hangulat.

A hangosan dudáló járműsor fényfolyosót rajzolt a karácsonyi estébe.

Bár az időpontok tájékoztató jellegűek voltak, a legtöbb állomáson már jóval a konvoj érkezése előtt összegyűltek a családok, gyerekek, fotósok és kíváncsiskodók, akik türelemmel várták a karácsonyi menetet.

A megállóknál rövid pihenőt tartottak, hogy legyen idő integetni, fotózni és átadni a hangulatot, ugyanakkor a közlekedést is igyekeztek minél kisebb fennakadással terhelni.

Az autósok többsége türelemmel, mosollyal és jóindulattal fogadta a konvojt.

A fényfelvonulás karácsony másnapján is folytatódik. A feldíszített járművek ismét útra kelnek, és újabb miskolci városrészeken haladnak végig, hogy azok is átélhessék az ünnepi hangulatot, akik december 25-én lemaradtak róla.

A megállókban pénteken is rövid időre megpihen a konvoj, a szervezők pedig továbbra is türelmet és megértést kérnek a lakosságtól, hogy a néhány perces forgalomlassulásért cserébe egy különleges, közös karácsonyi élményt adhassanak a miskolciaknak.

Kiemelt kép forrása: A II. Miskolci Fényfelvonulás Facebook-oldala