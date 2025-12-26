Csapadékmentes és napsütéses idő vár ránk karácsony másnapján

Az ország többi részén az időszakosan megnövekvő, átmenetileg akár meg is vastagodó fátyolfelhőzet mellett általában többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű.

Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között várható.

Késő estére -4 és +3 fok közé hűl le a levegő. Általában derült lesz az ég, de főként az északkeleti, keleti tájakon felhős lehet az idő, illetve helyenként zúzmarás köd is képződhet. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet az északnyugati és északkeleti tájakon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4, 0 fok között valószínű, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció.