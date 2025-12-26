Csak egy módon kerülheti el Magyarország, hogy hamarosan 30 ezer migránst kelljen befogadnia a szakértők szerint

A brüsszeli vezetés továbbra is dolgozik az illegális bevándorlók szétosztásán Európában. A Migrációs Paktum – melynek hatálybalépéséig már kevés idő maradt hátra – rendelkezései Magyarországot sem hagynák érintetlenül, és több tízezer migráns befogadását tennék kötelezővé. A problémát és annak lehetséges megoldásait a Mandiner Mesterterv című műsorában vitatták meg szakértők.

Az adásban Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója arra emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság tervei szerint a Migrációs Paktumot már 2026 júliusában bevezetnék.

Ez harmincezer migráns Magyarországra történő betelepítését jelentené, vagy pedig fejenként húszezer euró befizetését a befogadó országok számára.

Úgy vélte, a Tisza Párt Szőlő utcai botrányban tanúsított magatartása valójában a Migrációs Paktum bevezetésének előkészítéseként értelmezhető.

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója egyetértett Mráz Ágoston Sámuellel abban, hogy a brüsszeli vezetés az emberek lelkiismeretére hatva próbálja jó cselekedetként feltüntetni akaratának érvényesítését, miközben a kérdés messze túlmutat a pusztán morális megközelítésen.

Véleménye szerint hasonló folyamatok játszódtak le a migrációs válság kezdetén is, és ugyanez figyelhető meg az orosz–ukrán háború kapcsán. G. Fodor Gábor úgy fogalmazott:

„A migrációban nem csak az a kérdés, hogy van-e szíved. Hanem hogy van-e erőd, hogy megállítsd a migrációt. Az ukrán–orosz háborúban nem csak az a kérdés, hogy együtt érzel-e a megtámadott ukránokkal. Hanem az a kérdés, hogy mi következik ebből, és neked van-e erre nézve teendőt, hogy megvédd a tieidet.”

Hozzátette: szerinte az emberek egyre inkább túllátnak a lelki zsarolás logikáján, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak saját érdekeikre is.

Felvetette azt a kérdést is, milyen következményei lennének annak, ha a Tisza Párt alakítana kormányt. Mint rámutatott, amennyiben 2026-ban is a jelenlegi kormány marad hatalmon, a migrációs veszély kérdése nem vet fel kétségeket, hiszen – mint hangsúlyozta – a Fidesz eddig is elutasította a bevándorlást.

Kiemelt kép: Az Európai Unió nyugati országaiba igyekvő illegális bevándorlók élelemért állnak sorban a Bosznia északnyugati részén, Bihács közelében lévő, a bevándorláspárti kormányközi Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) által bezáratott lipai befogadótáborban 2020. december 29-én (Fotó: MTI/EPA/Fehim Demir)