Ünnepi meglepetések a fővárosi állatkertben: így karácsonyozott az idén született kistigris és más lakók

Szerző: hirado.hu
Forrás: Sokszínű Vidék
2025.12.25. 11:35

A karácsony nem csak az embereké. A Fővárosi Állat- és Növénykertben az állatok számára is ünnepi hangulatot teremtenek.

Ilyenkor a gondozók különleges meglepetésekkel készülnek: az állatok kedvenc csemegéit kapják, ajándékfalatokat rejtő dobozokkal lepik meg őket, és természetesen a karácsonyfa sem marad el.

A négylábúak, tollasok és más lakók számára ez az időszak is az örömről és a figyelemről szól.

Az idén született tigriskölyök, Léna lelkesen játszott a karácsonyfával, amelyet az állatkert lakói az Oázis Kertészettől kaptak. Sőt, a kistigris számára maga a fenyőfa még izgalmasabb is volt, mint a reggelit rejtő ajándékdoboz.

A kíváncsi kistigris ugyanis most találkozott először karácsonyfával, míg a finom falatok a mindennapjai részei.

Kiemelt kép: Léna, a tigris karácsonya. Fotó: Facebook/Alapítvány a Budapesti Állatkertért. 

