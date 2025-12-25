Ünnepi meglepetések a fővárosi állatkertben: így karácsonyozott az idén született kistigris és más lakók

Ilyenkor a gondozók különleges meglepetésekkel készülnek: az állatok kedvenc csemegéit kapják, ajándékfalatokat rejtő dobozokkal lepik meg őket, és természetesen a karácsonyfa sem marad el.
A négylábúak, tollasok és más lakók számára ez az időszak is az örömről és a figyelemről szól.
Az idén született tigriskölyök, Léna lelkesen játszott a karácsonyfával, amelyet az állatkert lakói az Oázis Kertészettől kaptak. Sőt, a kistigris számára maga a fenyőfa még izgalmasabb is volt, mint a reggelit rejtő ajándékdoboz.
A kíváncsi kistigris ugyanis most találkozott először karácsonyfával, míg a finom falatok a mindennapjai részei.
Kiemelt kép: Léna, a tigris karácsonya. Fotó: Facebook/Alapítvány a Budapesti Állatkertért.