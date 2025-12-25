Megjelent a rendelet, érkezik a pedagógusok béremelése januártól

Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026-os tanárbéremelésről szóló kormányrendelet. A jogszabály szerint jövőre további 10 százalékkal emelkedik a pedagógusok bére, az átlagfizetés elérheti a 936 ezer forintot. Az emelést központi költségvetési támogatás fedezi, és illeszkedik a többéves bérfelzárkóztatási programhoz, amely a tanári bérek tartós növelését célozza.

Az elképzelések szerint intézményi átlagban mintegy 10 százalékkal nőhetnek a tanári fizetések, aminek eredményeként az átlagbér megközelítheti a 900–950 ezer forintot. A béremelés a többéves bérfelzárkóztatási program része, amelynek célja a pedagóguspálya anyagi és társadalmi megbecsülésének növelése, valamint a tanárhiány enyhítése – írja az Index.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert még egy korábbi videóban beszélt a béremelés részleteiről:

A kormány hangsúlyozta, hogy a konkrét emelés mértéke pedagógusonként eltérhet, mivel azt befolyásolja a besorolás, a szolgálati idő és a teljesítmény is.

