Csütörtökön nagyrészt borult lesz az ég

A déli óráktól az ország délnyugati felén erősen felhős vagy borult marad az ég, és ott még helyenként továbbra is előfordulhat gyenge csapadék – nyugat felé haladva nagyobb eséllyel havas eső, gyenge havazás formájában.

Délelőttig elsősorban a Dunántúl északnyugati kétharmadán, illetve a középső tájakon helyenként (további) lepel-2 cm vizes, olvadozó hóréteg képződhet (a magasabb térszíneken esetleg több is hullhat) – írja a HungaroMet.

Hőmérsékleti térkép csütörtök délelőttre. Forrás: HungaroMet

Másutt északkelet felől szakadozhat, főként délutántól csökkenhet a felhőzet, és megszűnik a csapadék.

Csapadéktérkép 2025. 12. 25-én reggel. Forrás: HungaroMet

A légmozgás nagyrészt mérséklődik, de északkeleten az északkeleti, délnyugaton a keleties szél marad élénk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között várható,

nyugaton lesz hidegebb, keleten pedig enyhébb az idő. Késő este -5 és +3 fok közti hőmérséklet valószínű.

A kiemelt kép forrása: MTI/Komka Péter