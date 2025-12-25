Csütörtökön nagyrészt borult lesz az ég

Délelőttig elsősorban a Dunántúl északnyugati kétharmadán, illetve a középső tájakon helyenként (további) lepel-2 cm vizes, olvadozó hóréteg képződhet (a magasabb térszíneken esetleg több is hullhat) – írja a HungaroMet.
Hőmérsékleti térkép csütörtök délelőttre. Forrás: HungaroMet
Másutt északkelet felől szakadozhat, főként délutántól csökkenhet a felhőzet, és megszűnik a csapadék.
Csapadéktérkép 2025. 12. 25-én reggel. Forrás: HungaroMet
A légmozgás nagyrészt mérséklődik, de északkeleten az északkeleti, délnyugaton a keleties szél marad élénk.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között várható,
nyugaton lesz hidegebb, keleten pedig enyhébb az idő. Késő este -5 és +3 fok közti hőmérséklet valószínű.
A kiemelt kép forrása: MTI/Komka Péter