179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség karácsonykor Magyarországon

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.25. 13:59

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Országszerte 179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség az idén december 24-én – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) csütörtökön a honlapján.

A tájékoztatás szerint 47 esetben tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ebből 30 lakóházat érintett. Emellett 132 alkalommal műszaki mentést igénylő helyzethez riasztották őket, hét esetben szén-monoxid, két alkalommal pedig állatmentés miatt volt szükség a tűzoltókra.

A nap tűzeseteiben egy ember vesztette életét: egy idős nő Hajdúszováton, a József Attila utcában.

Mint írták:

több közlekedési balesetnél is szükség volt a tűzoltókra: Algyőnél, a 47-es főúton, az M5-ös autópályán Táborfalva térségében, Győr és Győrújbarát között illetve Szadán.

A tájékoztatásban az OKF kitért arra is: 23 esetben hívták a tűzoltókat olyan idős, vagy beteg egyedül élő emberekhez, akik napok óta nem adtak magukról életjelet, vagy az otthonukban elestek és nem tudtak egyedül felkelni.

Az ilyen esetek megelőzése érdekében a közlemény szerint érdemes jobban odafigyelni az egyedül élő idősekre, baj esetén hívható a 112-es segélyhívó szám.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Ethan Swope)

