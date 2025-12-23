Elárulták a meteorológusok, hogy hol lehet fehér a karácsony

Síkvidéken kicsi az esély a megmaradó hóra szenteste, de a nyugati, délnyugati tájakon lehet vékony, olvadó hóréteg, míg a dunántúli hegyekben akár vastagabb hótakaró is kialakulhat. Karácsony első napján, csütörtökön viszont már csak kisebb mennyiségű hó várható, és a karácsony végére egyre nagyobb területen kisüt a nap – derül ki a HungaroMet Zrt. kedd délutáni videójából.

Az előrejelzés szerint Magyarország időjárását a tőlünk délnyugatra található ciklon és a tőlünk északra található anticiklon együttesen alakítja. Ezek valamelyest közelebb kerülnek egymáshoz, így erősödik a szél, ezzel pedig északkeleti áramlással hidegebb levegő érkezik fölénk.

Kedden éjszaka még borult idő várható.

A ciklon csapadékzónája megérkezik a Dunántúlra, ahol nagy területen várható eső. Keletebbre csak időszakos csapadék lehet, azonban ahogy északkelet felől megérkezik a hidegebb levegő, úgy az Északi-középhegységben már lehet havas eső, illetve havazás, de megmaradó hó nem várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.

Szerdán napközben folytatódik a borult idő, és főként a nyugati, délnyugati tájakon további csapadékra kell számítani, az eső pedig egyre inkább havas esőbe, illetve havazásba válthat.

Síkvidékeken a megmaradó hóra csak kicsi az esély: mindössze vékony, olvadozó hóréteg jöhet össze a nyugati, délnyugati tájakon. A dunántúli hegyekben azonban akár vastagabb hótakaró is kialakulhat.

Máshol kevés az esély csapadékra és az északkeleti tájakon még a felhőzet is szakadozottabbá válhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 2 és 8 fok között alakul szerdán, emellett pedig nagyobb területen megélénkül, megerősödik az északkeletire forduló szél.

Csütörtökön, karácsony első napján a nyugati, délnyugati tájakon még lehet kisebb mennyiségű hó, de ezt követően északkelet felől megérkezik a szárazabb levegő és karácsony végére egyre nagyobb területen kisüt a nap. Nagyobb területen visszatérnek az éjszakai fagyok.

Kiemelt kép: Havas táj Kékestetőn 2025. november 21-én. Borult, csapadékos idő várható a hétvégén, többfelé havazhat is (Fotó: MTI/Komka Péter)