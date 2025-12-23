Baktériumgyanús tejterméket és avas földimogyorót kellett visszahívni két hazai üzletből

A Pilos márkához tartozó bryndza esetén
a forgalmazó mikrobiológiai okokkal indokolta az intézkedést, az áruban ugyanis nem zárható ki a Listeria monocytogenes jelenléte.
A visszahívott 125 grammos csomagban kapható termék gyártója az Agrofarma, spol. s.r.o., minőségmegőrzési ideje 02.01.2026., tételazonosítója L171225 – közölte az NFKH.
A közlemény szerint a Lidl haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, együttműködve a hatósággal. A termékek megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH figyelemmel kíséri.
A földimogyoró avas lehet
Az avas ízű termék 1 kilogrammos kiszerelésben kapható, minőségmegőrzési ideje 09.07.2026., tételazonosítója G6 L52 – írták a visszahívott földimogyoróval kapcsolatban az MTI szerint.
A közlemény szerint a Metro Kereskedelmi Kft. a hatósággal együttműködve azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. Az NKFH a visszagyűjtött termékeket figyelemmel kíséri – tették hozzá.
