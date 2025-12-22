Szürke, nyirkos nappal indul a karácsonyi hét

Jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb északnyugaton lehetnek olykor élénk széllökések délkeleti irányból.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.

Késő este többnyire 0, +6 fok közötti értékekre számíthatunk. Túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő várható szitálással. Átmeneti szakadások a felhőzetben inkább csak kevés helyen lehetnek. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, élénk lökések legfeljebb a Fertő környékén lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +5 fok között várható.

