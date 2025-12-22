Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergelynek üzent: Fejezze be, hogy politikai céljai érdekében túszként kezeli a budapestieket

„A kormány az ígéretét betartva közel kilencmilliárd forintot utalt át a fővárosnak trolibuszokra” – közölte közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, reagálva Karácsony Gergely főpolgármester „hétvégi akciójára”.

Karácsony Gergely szombat délelőtt arról írt, hogy hangosbemondókon keresztül fogja emlékeztetni a budapesti utasokat: nem érkezett meg a Budapestnek járó forrás a közösségi közlekedésre.

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy ezzel szemben a kormány éppen a hétvégén utalt át 8,8 milliárd forintot a fővárosnak trolibuszokra. Hozzátette: reméli, Karácsony Gergely ezt is bemondatja majd a hangosbemondón.

A frakcióvezető felhívta a figyelmet arra is, hogy ha „a főpolgármester nem ült volna másfél hónapig a szerződésen, már sokkal korábban megérkezett volna ez a pénz”.

„Felháborító, hogy saját mulasztása miatt támadja a kormányt, de mi csak annyit kérünk cserébe: a főpolgármester fejezze be, hogy politikai céljai érdekében túszként kezeli a budapestieket. A főváros ennél sokkal többet érdemel!”

– fogalmazott.

Maradt még probléma

A Karácsony Gergely vezette Budapest továbbra is pénzügyi krízisről pénzügyi krízisre bukdácsol. Most éppen a napokban elfogadott jövő évi költségvetés borzolja a kedélyeket. A főpolgármester a hónap közepén a budapesti cégek dolgozóit képviselő szakszervezetekkel kötött bérmegállapodás megvalósulásának egyik feltétele a költségvetés elfogadását nevezte meg.

Azonban Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet arra, hogy „Budapest jövő évi költségvetését úgy fogadták el a Fővárosi Közgyűlés baloldali frakciói, hogy a bevételi oldalon százmilliárd forintos fiktív összeget is feltüntettek”.

Szentkirályi Alexandra egy másik bejegyzésében arról értekezett, hogy „a főpolgármesternek igenis hat év városvezetés után felelőssége van abban, hogy milyen költségvetési helyzetben van Budapest. Ez egyes egyedül, vagy legnagyobb mértékben a főpolgármester felelőssége”.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)