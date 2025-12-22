Orbán Viktor: Háborúmentes karácsonyunk lesz az idén, de a veszély nem múlt el

„A jövő évi lehet a várható háború előtti utolsó választás Magyarországon” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfő este a TV2 Tények című műsorának adott interjújában.

Orbán Viktor a csatornának nyilatkozva azt mondta, az egyik legélesebb választóvonal ma az európai és a magyar politikában az, hogy vannak háborúpártiak és vannak békepártiak. Hozzátette, Magyarországon a Tisza Párt a háborús párt, a Fidesz-KDNP a békepárt, Európában az Európai Néppárt a háborús párt, a Patrióták pedig a békepárt.

A kormányfő azt mondta, a többségben lévő európai háborús párt bejelentette, hogy Európának 2030-ig készen kell állni arra, hogy megvív egy háborút Oroszországgal.

„Ha ez így van, márpedig most ez így van, akkor a várható háború előtti utolsó magyar parlamenti választás 2026-ban lesz Magyarországon” – fogalmazott, úgy értékelve, ennek a választásnak a háború vagy a béke lesz a fő kérdése.

Hangsúlyozta, hogy ugyan egy háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el. A kormányfő szerint attól függetlenül, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználásától visszakozott az Európai Unió, „az irány nem változott” Brüsszelben.

Most egy háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el, mert az EU – leszámítva Csehországot, Magyarországot és Szlovákiát – továbbra is „a háború felé mozdul, arra tart” – fogalmazott. Utalt arra, hogy a három országot kivéve a többi tagállam úgy döntött, Ukrajna két évre 90 milliárd eurót kaphat.

Mivel azonban „az uniónak nincs pénze”, úgy döntöttek, hogy a bankároktól kérnek kölcsön, „miközben tudjuk, hogy az a pénz, amit Ukrajnának adunk kölcsönbe, soha nem jön vissza”

– jelentette ki.

Orbán Viktor rámutatott: a végén az uniós tagállamoknak kell helytállniuk a bankárok felé, s – miután a hitelfelvétel mögé garanciát kell tenni – az volt a kérdés, ki vállalja ezt. Ekkor mondták a szlovákok, a csehek és a magyarok, hogy ebben nem hajlandóak részt venni – emlékeztetett.

„Mi a saját adófizető polgáraink egyetlen adóforintját sem akarjuk betenni egy ilyen kétes kölcsönmanőverbe, (.) mi ebből kimaradtunk, a többiek meg benne vannak a slamasztikában”

– vélekedett a kormányfő, aki ezt követően rögzítette:

A magyar családoknak 400 milliárd forintjába került volna a brüsszeliek manővere, azaz ennyit sikerült spórolni a magyar családok számára.

Mint mondta, „azt akarjuk, hogy Magyarország nagy legyen és legyen oka az önbecsülésre, dicsőségre. Tiszteletet kiváltó nagy nemzet vagyunk és ez legyen nyilvánvaló az egész világ számára.” A kormányfő célként jelölte meg, hogy eközben legyenek nagy gazdasági sikereink, ez nemcsak gazdasági szinten jó, hanem a magyar családokat is gazdagítja.

„A magyarok legyenek jómódúak ”– foglalta össze a célkitűzéseket a kormányfő, aláhúzva: ő erre vállalkozott. Rámutatott: ehhez fel kellett rúgni jó néhány tabut, teljesen új adórendszert kellett bevezetni, a családokat kellett a középpontba állítani, az IMF-et haza kellett küldeni, a nagy multikat be kellett vonni a közteherviselésbe és még nagyon sok munka van, hogy elérjenek oda, hogy elmondhassák: a magyarok egy jómódú családokból álló nemzet.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a TV2 Tények című műsorában értékeli Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök előző napi találkozóját 2025. március 1-jén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)