Orbán Viktor: Ha a magyar úton maradunk, ahogyan az elmúlt 15 évben, Magyarország tovább fog erősödni

Haladhatunk a brüsszeli úton, ami azt jelenti, hogy a pénzünket innen elviszik valahova máshova, vagy maradhatunk a magyar úton, ahogyan tettük az elmúlt 15 évben, és akkor Magyarország fejlődni fog – jelentette ki Orbán Viktor az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának átadóünnepségén hétfőn. A miniszterelnök beszédében többek között azt is hangsúlyozta, hogy a Fidesz–KDNP az egyetlen olyan politikai közösség, amelynek Alföld-programja van.

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának átadásán

Hétfőn átadták az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti 34,3 kilométeres szakaszát Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter és Fazekas Sándor korábbi agrárminiszter, az Országgyűlés alelnökének jelenlétében. Az autóút teljes hossza 224 kilométer, az eddig elkészült 153 kilométeres szakasz bruttó 583 milliárd forint hazai költségvetési forrásból épült. Ebből a Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasz kivitelezésének bruttó összege 170,1 milliárd forint – szerepel a helyszínen kiosztott sajtóanyagban.

Orbán Viktor az átadóünnepségén mondott hangsúlyozta: 2010-ben a kunsági térségben a munkanélküliség 12 százalékos volt, ez most öt százalékon van, a Demján Sándor-programban 4,5 milliárd forint érkezett a Szolnok vármegyei vállalkozókhoz, „megcsináltuk Karcagon a kórházat, teljesen fölújítottuk, és építettünk egy fantasztikus szabadidőközpontot is”.

„Az igazán nagy kiadás valójában két út, az M4-es és M44-es építése volt, hiszen ezek nélkül az Alföld középső része elzárt terület maradt volna” – hangoztatta a kormányfő, hozzátéve, az M4-es befejezéséhez Kisújszállástól hatvan kilométernyi útszakasz megépítése hiányzik, ez pedig egy koncessziós építési rendszerben jön majd létre.

Közölte, hogy

az elmúlt 15 évben a kormány annyi sztrádát és autóutat épített, amennyivel a hazai pályahálózat, lakosságarányosan számolva, eléri a legfejlettebb nyugat-európai országok szintjét.

Orbán Viktor hangsúlyozta: 2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza Magyarországon 1273 kilométer volt, ez 2025-re 35 kilométer híján 2000 kilométerre emelkedett. Hozzátette: emellett felépítettek összesen nyolc dunai és tiszai hidat, és most már 22 megyei jogú város elérhető gyorsforgalmi úton.

„Ez mindent egybe vetve azt jelenti, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autóút távolságra lakik valamelyik sztrádától” – értékelt, hozzátéve, hogy ha a kormány minden beruházását meg tudja valósítani, akkor ez a szám fölmegy 100-ra, az idő pedig 30 percről 20-ra fog szűkülni.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy amikor az autópályával elérnek Berettyóújfaluig, és a határ másik oldalán a románok is elvégzik a szükséges munkálatokat, akkor közvetlenül fel lehet majd hajtani a Nagyvárad–Kolozsvár felé vezető gyorsforgalmi utakra. Ez a legóvatosabb becslések szerint is azt jelenti, hogy a Budapest–Kolozsvár távolság egy-másfél órával rövidebb lesz – mondta, hangsúlyozva, hogy a nemzetegyesítésnek ezért egy fontos pillanata a mai.

Végezetül az autóútra elköltött pénzről is említést tett – csakúgy, mint reggeli Facebook-bejegyzésében –, amely szerinte máshová is kerülhetett volna. Mint mondta:

„A pénznek jobb helye van az Alföldön, egy korszerű út formájában, mint a ripityára lőtt Donbaszban valami ukrán oligarcha mellékzsebében.”

Orbán Viktor kiemelte: a jövő évi választás tétje is az, hogy merre haladjunk.

„Haladhatunk a brüsszeli úton, ami azt jelenti, hogy a pénzünket innen elviszik valahova máshova, valahol máshol használják fel, és valakik mások fejlődnek belőle. A másik lehetőség, hogy a magyar úton maradunk, és haladunk úgy, ahogyan tettük az elmúlt 15 évben, és akkor Magyarország fejlődni, növekedni, erősödni fog”

– jelentette ki a kormányfő.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az M4 autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának átadó ünnepségén Kenderes határában 2025. december 22-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Máthé Zoltán)