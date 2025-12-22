Orbán Viktor: A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, mint ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában

„Ez a mi tervünk: a brüsszeli háborús terv rombolása helyett békés országépítés” – írta Orbán Viktor közösségi oldalára hétfő reggel, mielőtt Kenderes határáránál felavatják az M4-es autóút új, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között. A miniszterelnök a beruházást újabb fontos lépésnek nevezte az országépítésben.

„Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is” – fogalmazott Orbán Viktor, majd emlékeztetett arra, hogy 2010-ben, kormányra kerülésük előtt a gyorsforgalmi utak hossza 1273 km volt, ami 2025-re közel 2000 km-re emelkedett. „Ezzel elértük, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autós távolságra lakik valamelyik sztrádától” – tette hozzá.

Visszaidézte, hogy a pénzügyi és a migrációs válság, illetve a Covid után, most a háborúval kell „megküzdeni”.

„Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól. A ma átadott autóútszakasz ennek az összegnek kevesebb mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudjuk majd folytatni az építkezést

– írta, majd hozzátette, ezt folytatni is fogják.

Hangsúlyozta:

„A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint ripityára lőve a Donbaszban, vagy ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában.”

Végezetül kiemelte, a brüsszeli háborús terv rombolása helyett békés országépítés a kormány terve.

