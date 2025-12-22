Magyar Társadalomkutató: A Szőlő utcai ügy átpolitizálása sem segített a Tiszának, 13 százalék a Fidesz előnye

A közlemény szerint a Magyar Társadalomkutató december 18–19. között végzett telefonos közvélemény-kutatást. A felmérés szerint a Fidesz–KDNP (51 százalék) tovább növelte előnyét a Tisza Párttal szembe, miután a novemberben mért 10 százalékpontos különbség decemberre 13 százalékpontra emelkedett.
A Magyar Társadalomkutató arról ír, hogy a kormánypártok támogatottságának növekedése mögött több tényező együtthatása állhat: az egyik ilyen a digitális térben mutatott fokozott jelenlét, Orbán Viktor nemzetközi politikai aktivitása, a háborúellenes országjárás, illetve azok közösségimédia-visszhangja, valamint a 2025 második felétől fokozatosan bevezetett kormányzati jóléti intézkedések.
„A 2025-ös év utolsó három hónapjának adatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ezt az időszakot a Fidesz–KDNP politikailag megnyerte: míg októberben csak 8, decemberben már 13 százalékpont a kormánypártok előnye”
– jegyzi meg a kutatás.
Mint írják, a Tisza Párt támogatottsága decemberben 38 százalékon állt. Hozzáteszik, hogy a politikai kezdeményezés visszavételét a Tisza számára az elmúlt időszakban több tényező is nehezítette: a nyilvánosságra került adócsomag-tervezet kedvezőtlen fogadtatásra talált, valamint az előválasztási folyamat sem segítette mérsékelni a párt „one-man show” jellegéről kialakult képet.
„A párt korábbi erősödése elsősorban a régi baloldali pártok szavazótáborának elszívásából fakadt, ugyanakkor továbbra sem körvonalazódik, hogy e tartalékok kimerülését követően milyen új társadalmi csoportokat lenne képes megszólítani egy olyan politikai térben, ahol a meghatározó törésvonalak egyre inkább két nagy politikai blokk mentén rajzolódnak ki. A pártnépszerűségi adatok alapján a Szőlő utcai ügy átpolitizálása sem segített a Tiszának a lendületvételben”
– fogalmazott adatait ismertetve a Magyar Társadalomkutató.
Hozzáteszik továbbá, hogy a Mi Hazánk Mozgalom támogatottsága stabilan az 5 százalékos parlamenti küszöb körül alakul. Ugyanakkor a kutatás a lapján a Demokratikus Koalíciónál nem látszik érdemi megújulás, mivel a párt jelenlegi támogatottsága 2 százalékra tehető. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll, míg az egyéb pártokra a szavazók 1 százaléka voksolna.
