Magyar Társadalomkutató: A Szőlő utcai ügy átpolitizálása sem segített a Tiszának, 13 százalék a Fidesz előnye

Párttámogatottságról közölt adatokat hétfőn a Magyar Társadalomkutató. A felmérés szerint 2025 végére növekedési korlátba ütközött a Tisza Párt támogatottsága 38 százalékos arányával, miközben ezen kutatás alapján a Fidesz–KDNP (51 százalék) hónapról hónapra erősödni tudott, így a kormánypártok kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os esztendőt. A Magyar Társadalomkutató megjegyzi, hogy egy most vasárnap esedékes választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (5 százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt.

A közlemény szerint a Magyar Társadalomkutató december 18–19. között végzett telefonos közvélemény-kutatást. A felmérés szerint a Fidesz–KDNP (51 százalék) tovább növelte előnyét a Tisza Párttal szembe, miután a novemberben mért 10 százalékpontos különbség decemberre 13 százalékpontra emelkedett.

A Magyar Társadalomkutató arról ír, hogy a kormánypártok támogatottságának növekedése mögött több tényező együtthatása állhat: az egyik ilyen a digitális térben mutatott fokozott jelenlét, Orbán Viktor nemzetközi politikai aktivitása, a háborúellenes országjárás, illetve azok közösségimédia-visszhangja, valamint a 2025 második felétől fokozatosan bevezetett kormányzati jóléti intézkedések.

„A 2025-ös év utolsó három hónapjának adatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ezt az időszakot a Fidesz–KDNP politikailag megnyerte: míg októberben csak 8, decemberben már 13 százalékpont a kormánypártok előnye”

– jegyzi meg a kutatás.

Mint írják, a Tisza Párt támogatottsága decemberben 38 százalékon állt. Hozzáteszik, hogy a politikai kezdeményezés visszavételét a Tisza számára az elmúlt időszakban több tényező is nehezítette: a nyilvánosságra került adócsomag-tervezet kedvezőtlen fogadtatásra talált, valamint az előválasztási folyamat sem segítette mérsékelni a párt „one-man show” jellegéről kialakult képet.

„A párt korábbi erősödése elsősorban a régi baloldali pártok szavazótáborának elszívásából fakadt, ugyanakkor továbbra sem körvonalazódik, hogy e tartalékok kimerülését követően milyen új társadalmi csoportokat lenne képes megszólítani egy olyan politikai térben, ahol a meghatározó törésvonalak egyre inkább két nagy politikai blokk mentén rajzolódnak ki. A pártnépszerűségi adatok alapján a Szőlő utcai ügy átpolitizálása sem segített a Tiszának a lendületvételben”

– fogalmazott adatait ismertetve a Magyar Társadalomkutató.

Hozzáteszik továbbá, hogy a Mi Hazánk Mozgalom támogatottsága stabilan az 5 százalékos parlamenti küszöb körül alakul. Ugyanakkor a kutatás a lapján a Demokratikus Koalíciónál nem látszik érdemi megújulás, mivel a párt jelenlegi támogatottsága 2 százalékra tehető. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll, míg az egyéb pártokra a szavazók 1 százaléka voksolna.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) beszédet mond a Fidesz–KDNP európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén a Bálna Honvédelmi Központban 2024. június 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)