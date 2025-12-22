Karácsonyi vásárokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem, több vendéglátó helyet ideiglenesen be is zártak

Az adventi időszak ellenőrzései során a fogyasztóvédelem több hiányosságot tárt fel a karácsonyi vásárokban és árusítóhelyeken. Tízből egy szaloncukornál és olajos magnál problémát talált, valamint több vendéglátóegységet higiéniai okokból ideiglenesen be is zártak.

Az adventi időszakban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), valamint a szakmai irányítása alá tartozó kormányhivatalok vendéglátóhelyeket, továbbá aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és üzleteket ellenőriztek – írták közleményükben.

Az ellenőrzések során megállapították, hogy a szaloncukrok és az olajos magvak esetében minden tizedik vizsgált terméknél találtak valamilyen hiányosságot. A problémák leggyakrabban a termékek összetételére és származására vonatkozó fogyasztói tájékoztatás hiányosságaiban, illetve nyomonkövetési problémákban jelentkeztek.

Az ellenőrzések összesen mintegy 400 forgalmazó egységet érintettek, ahol közel 1400 tétel lédig olajos magvat, szárított gyümölcsöt és szaloncukrot vizsgáltak meg. Penészes, romlott vagy kártevővel szennyezett terméket csak elvétve találtak a szakemberek. A hatóság szakemberei közel 1,6 millió forint bírságot szabtak ki, a további bírságok összege elérheti akár a 3 millió forintot is.

A tapasztalatok szerint a rendszeresen ellenőrzött kiskereskedelmi egységek és csomagolásmentes boltok bizonyultak a legbiztonságosabb vásárlási helyszíneknek.

A karácsonyi vásárok vendéglátó egységei közül 176-ot ellenőriztek, amelyek közül hat esetben ideiglenesen felfüggesztették a működést, illetve korlátozták a tevékenységet higiéniai hiányosságok miatt.

Ezekben az egységekben nem voltak biztosítottak a zöldség-előkészítés megfelelő higiéniai feltételei. Több vásárban problémát jelentett a vízellátás és a szennyvíz megfelelő kezelése: előfordult, hogy nem állt rendelkezésre folyó meleg víz a kézmosáshoz, illetve a szennyvíz elvezetése nem zárt rendszerben történt. További hiányosságként említették, hogy a készételeket nem minden esetben tartották megfelelő hőmérsékleten, valamint az újramelegítés feltételei sem voltak mindenhol biztosítottak.

Az NKFH közlése szerint az ideiglenes árusítóhelyeken és adventi vásárokban arányaiban több hiányosságot tártak fel, mint az állandó, ellenőrzött üzletekben.

Kiemelt kép forrása: hirado.hu/Horváth Péter Gyula