Kamionos tüntetés miatt több kilométeres a torlódás Budapest felé az M3-ason

Kamionos tüntetés miatt 3 kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-s autóút csomópontjánál, a 15-ös és a 12-es kilométer között – tudatta az Útinform hétfő délután az MTI híradása szerint.

Az M0-son is dugó van az M3-as autópályára való lehajtás előtt mindkét irányban. A rendőrség honlapján azt közölte: bejelentett gyűlés miatt több helyen alakult ki forgalomlassulás Budapesten. Az M3-as autópályán a Szilas pihenőnél, illetve az M0-s körgyűrű felől az M3-as autópályára, Budapest irányába lekanyarodó szakaszon gyűlésre érkező tehergépjárművek miatt torlódnak a járművek.

A gyűlés résztvevői már elindultak a bejelentett útvonalon, így forgalomlassulásra lehet számítani a M3 bevezető –Róbert Károly körút – Árpád híd – Szentendrei út – Batthyány utca – M0-s autóút – Megyeri híd – M3-as autópálya –M3 bevezető útszakaszokon. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a közlekedők megértését kérte, továbbá, hogy lehetőleg kerüljék el a jelzett útvonalat a gyűlés idejére – írták a Police.hu oldalán.

Mint ismert, az Építési és Közlekedési Minisztériumnak sikerült megállapodni a legtöbb fuvarozói szervezettel – egyet kivéve – a jövő évre esedékes útdíjemelésekről. Az egyetlen kivételt jelentő szakmai szervezet ugyanakkor hétfőre demonstrációt jelentette be. A járművekkel már délelőtt egy Budapest közeli parkírozóban gyülekeztek. Sajtóhírek szerint mintegy kétezer erőgépre lehet számítani, amik jelentős káoszt okozhatnak a fővárosban. A fuvarozók a megemelt fuvardíjak ellen tüntetnek, miután hét érdekvédő szervezet közül egy elutasította a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a minisztérium között bejelentett útdíj-megállapodás érvényességét.

Az Index információi szerint 50 kamiont engednek majd be a rendőrök a demonstráció végső helyszíneként megjelölt Hősök terére, ahol a tüntetés kettéválik a Hősök terén ugyanis – ahová 14 órától van területfoglalási engedélye a szervezőknek – színpaddal és beszédekkel készülnek, míg a többi kamion várhatóan legalább két kört tesz a bejelentett útvonalon, a forgalom korlátozásának céljával.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében arról írt, hogy „a tárca értetlenül áll a megállapodást figyelmen kívül hagyó egyéni akcióval szemben, ami a fuvarozókkal kötött megállapodást figyelmen kívül hagyva próbálja megzavarni az ünnepekre készülő ország lakosságának nyugalmát”.

A megállapodás szerint a díjak emelése két ütemben fog megtörténni: január 1-től 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest 35 százalékkal.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)