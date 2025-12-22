Jön az év utolsó Kormányinfója, már az időpont is ismert

December 23-án, 15 óra 30 perckor tart idén utoljára Kormányinfót Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A sajtótájékoztatót az M1 ezúttal is élőben közvetíti.

Az időpontot Gulyás Gergely jelentette be Facebook-oldalán. A legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyarország nem hajtja végre az Európai Unió migrációs paktumát, egyetlen migránst sem fogad be, mivel a népszavazáson az elsöprő többség elutasította a betelepítést. A miniszter kiemelte, hogy a kormány ellenzi a RePower EU-javaslatot, mert az korlátozná az orosz kőolaj- és gázbeszerzést, ami veszélyeztetné az ország energiabiztonságát és a rezsicsökkentés fenntarthatóságát.

Bejelentette továbbá a kormány százmilliárd forintos lakossági energiatároló programját, amely a napelemes háztartások energiatárolását és önellátását segíti, és hozzájárul a villamosenergia-ellátás biztosításához. A kabinet továbbá koncessziós formában támogatja a repülőtéri gyorsvasút kiépítését, valamint a M86-M87-es gyorsforgalmi utak fejlesztését, amelyek a közlekedés hatékonyságát és a gazdaság élénkítését szolgálják.

A Szőlő utcai nevelőintézetben történtekkel kapcsolatban Gulyás Gergely a sajtótájékoztatón azt mondta: a rendőrség irányítása alá helyezik azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőeljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok.

Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. május 8-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)